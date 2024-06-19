電子牛肉乾｜條例草案三讀通過　林世雄：通知不包括超連結防詐騙

現時警方發出俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書，要當面交掌管涉事車輛人士，或將「牛肉乾」固定於車輛上。行政會議建議修例，容許警方以電子方式發出罰款通知書，以減少交通事故和違例泊車，提升道路安全和紓緩擠塞，有關條例草案今日三讀通過。



陳恒鑌（夏家朗攝）

《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條例草案》三讀通過，條例草案委員會主席陳恒鑌說，條例便利市民及早駛走車輛，而系統操作方面，委員會要求警方示範如何運作，他又強調不會有超連結說明繳費，要多加宣傳避免市民受騙。

工聯會梁子穎希望整合政府內部的資源，推動開放數據，落實藍圖目標。他說香港生活電子化是事實，已徹底改變舊有做法，可免於到政府辦公室手續和環保，每年節省2.34億元。他指現時工作人員要帶一部流動打印機發告票，因而負上額外重量，希望政府縮短電子告票生效後的過渡期，盡快減輕重量。

議員關注宣傳解說工作

民建聯陳學鋒建議，條例通過後部門要有宣傳計劃，又舉例指易通行落實後有點混亂，今次應汲取上次經驗，在落實後多作宣傳包括街站等。他又指電子化最容易出現的問題是行騙的訊息，擔心認知不足的市民受騙，建議多加宣傳。

選委界陳紹雄說發展電子政務是大趨勢，社會樂見，他說關注有何措施解說，關乎民生希望加快教育讓措施無痛落地，他說對年老、應用能力較差的司機影響較大，政府要正視數碼鴻溝的問題，讓社會各持份者更便利和安心使用服務。他支持當局循序漸進落實條例，並希望政府正視泊車位嚴重不足的問題。

自由黨易志明表示，的士業界擔心車主和司機因沒有檢查電郵和短訊，未能及時察覺被炒牌，而的士司機流轉快，事後亦難以追查違規司機，最後罰款可能由車主承擔。

《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條例草案》生效後將設過渡期，會即場列印「牛肉乾」副本。（警方圖片）

初期會列印「牛肉乾」副本及郵寄繳款通知書

針對協助市民適應的措施，運物局局長林世雄說，警務處在執法實施前作一系列宣傳，實施初期處方會同時現場列印告票副本，固定在涉事車輛或面交予掌管車輛的人士，實施初期亦會郵寄實體繳款通知書，政府會因應適應程度，適時減省列印副本或郵寄繳款通知書，警務處會推出專屬網站和手機應用程式，讓司機查閱告票。方便業界適應方面，他說程式之後會加入車輛告票管理的功能，協助車主處理告票。

至於模仿電子告票形式的詐騙，林世雄說警務處發出的訊息或電子郵件不會包括超連結，並會提供具體資料包括車輛登記號碼等，此外處方會提供互動語音電話系統。