電子牛肉乾｜擬明年第三季告票電子化　警方晤運輸業解發告票安排

現時警方發出違例泊車定額罰款通知書（俗稱「牛肉乾」），需面交掌管涉事車輛者，或將之固定於涉事車輛上。行政會議建議修例，容許警方就交通罪行或違例事項發電子告票，警方初步計劃於明年第三季實施電子交通執法工作。



為了解運輸業界對告票電子化看法，警方於條例草案的首讀及二讀當日、即周三（13日）會見的士、貨運及客運業界代表，向業界介紹將來透過短訊或電郵發送告票的安排，並收集業界的意見。警方指，會繼續就相關安排與業界保持溝通，致力透過加強科技應用，確保交通暢順，提升道路安全。



現時要當面將告票交涉事車輛人士或固定於車上

按照現時法例，警方需把採用訂明格式的罰款通知書，當面交掌管涉事車輛的人士， 或將之固定於該車輛上。至於干犯衝紅燈、在公路上超速駕駛的情況，由於警方未必於當場截獲駕駛者，只由交通執法攝影機偵測發現，故警方在此情況下，可以面交或郵遞方式送達通知書，要求提供指控罪行發生時，該車輛的司機身份，之後再完成執法工作。

2022/23年度「定額罰款制度（交通違例事項）」為政府帶來11.6億元收入。（資料圖片）

本月5日，行政長官會同行政會議同意將《2023年電子執行交通法例（雜項修訂）條例草案》（「條例草案」）提交立法會審議，條例草案於周三在立法會進行首讀及二讀。

修例後，警方可透過電子聯絡方式（流動電話號碼或電郵地址）發出交通違例事項定額罰款通知書（「告票」），警方預計於2024年內逐步將告票電子化。

警務處為配合告票電子化開發流動應用程式與專屬網站

警方指，為了解運輸業界對告票電子化的看法，警方於條例草案的首讀及二讀當日會見的士、貨運及客運業界代表，向業界介紹將來透過短訊或電郵發送告票的安排，並收集業界意見。同時，警方亦介紹了警務處為配合告票電子化而開發的流動應用程式與專屬網站，讓業界了解將來如何利用專屬網站及流動應用程式處理告票。警方稱，會繼續就相關安排與業界保持溝通，致力透過加強科技應用，確保交通暢順，提升道路安全。