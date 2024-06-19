大學加學費｜議員：合理但促勿令「學貸變學債」　學生意見分歧

消息指政府擬於25/26學年起分三年逐步把大學學費上調，每年至少加學費5%，多名具有教育界背景的立法會議員認為，逾廿年未有上調大學學費，認為加幅和分三年上調的安排合理，但促請當局要確保不會令學生「學貸變學債」。至於大學生對加學費則意見分歧，有學生表明不支持加學費，認為會使基層學生負擔增加「遲啲連書都讀唔起」，但也有學生認為加幅算合理。



梁美芬（馮子健攝）

據了解，教育局局長蔡若蓮今早約見部分立法會議員講解構思，目前擬分三年，於25/26學年起上調大學學費，幅度介乎5%-9%之間。蔡若蓮日前接受電台專訪時也指，廿多年來通脹累計升幅約40%，但同期大學學費「一毛錢」也未加過，政府認為是時候檢討，而大學學費以收回成本比率18%為目標，現時42100元的學費由1996/97學年起未有調整，學費只是收回目標比率只有大約13%。

梁美芬籲客觀接受加幅

立法會教育事務委員會主席、經民聯議員梁美芬今日（19日）稱，資助大學學費已經27年沒有上調，現時政府面對千億財赤才提出增加學費。她呼籲大家客觀接受增幅，稱現時收回成本率為僅13%，認為學費若增加5-9%都應該可以接受。

本身也在大學任教的梁美芬稱，按她個人判斷，預料25/26年學費增加幅度較為溫和，首年的學費增加約2000元，但不排除3年的學費增幅不一，例如過後2年增加7%-9%等。她又預料行政會議很快就學費增幅作出決定，並會與教育局商討是否要到立法會教育事務委員會交代詳情。

劉智鵬（李宇婷攝）

劉智鵬：採溫和方式逐步上調合理

嶺南大學協理副校長選委界議員劉智鵬說，大學學費逾廿年未有上調，如採用5至9%的加幅和漸進式加費的安排，可見政府考慮加費時考慮到會否令學生造成負擔。他續說教育局和議員討論多次，始終要有切入點。他認為採取温和方式，逐步加至佔成本百分之十八的例合理。

朱國強：不能一步到位 要考慮學生負擔能力

教育界立法會議員朱國強估計加幅約7%，財赤情況下，加學費是可以理解和應該，同時也要考慮家長和學生的負擔能力，包括學生畢業後的還款能力，其中一個可考慮的補助安排是延長學生貸款的還款時間，避免學生「學貸變學債」。

他又指，不能追求短時間內一步到位，相對於去年全年通脹率2.1%來說，7%的加幅相對偏高。

大學生對政府擬加學費意見分歧（盧翊銘攝）

學生意見分歧 有人憂「無書讀」、有人認為加幅合理

《香港01》記者訪問多名大學生，正就大學三年級的姚同學表示不支持加學費，認為會使基層學生的經濟負擔增加，指「遲啲連書都讀唔起。」認為應先徵詢學生和家長的意見；也有同學表示向政府貸款讀書的學生，日後還款壓力會增加，負債累累。

不過，大學生也非一面倒反對加學費。正就讀大學二年級的吳同學認為加學費合理，畢竟要考慮累計廿多年的通脹：「咁多年都冇加過，咁係要加嘅。」認為5%的加幅能夠負擔。另一名就讀大學一年級的吳同學指，認為加幅合理程度取決於政府會如何調配資源，如果是分配在學生上也是好事，大學教育很重要，希望加學費後的資源可以放在學生上，但也期望升幅可下調，指現時4萬多元學費對一些學生來說已是負擔，擔心加學費會令部分學生吃不消：「都要俾啲機會學生讀書。」