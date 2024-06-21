批岑耀信評初選案　張國鈞：案件仍在審訊中　犯法治社會大忌

律政司副司長張國鈞指，批評辭任終審法院非常任法官的岑耀信，早前撰文指香港正慢慢變成極權社會，又質疑民主派初選顛覆案的裁決，犯下法治社會的大忌。



律政司副司長張國鈞指岑耀信犯了法治社會大忌（香港01相片）

張國鈞接受《星島日報》訪問時指，有關案件仍在審訊階段，不宜加以評論，岑耀信的舉動犯下法治社會的大忌。

至於今次風波會否令特區政府日後邀請海外法官時難度增加，張國鈞指非常任法官制度下，法官進進出出的情況十分正常，政府亦沒有規定法官一定要來自哪些國家，只要資歷上合乎要求就可以邀請。

美國政府指控TikTok威脅國家安全（Reuters）

他指，西方媒體及部分政客不了解《香港國安法》和落實《基本法》23條的《維護國家安全條例》條文細節，就片面地作評論，更質疑美國兩大黨主要總統參選人特朗普及拜登，既要指控社交平台TikTok威脅美國國家安全，要求其母公司字節跳動賣盤，自身卻要使用，是言行不一致。

張國鈞又稱，完成《基本法》23條立法工作後，律政司下階段的重點工作，是打通香港與大灣區內地城市法律界的脈絡，協助本港律師在大灣區執業，律政司亦正籌備與最高人民法院合作推出平台，包括大灣區司法法律合作恆常對接平台、大灣區法律資訊平台等。張國鈞指，有關計劃是全球獨有，不能參考國外的經驗，形容大家都是「摸着石頭過河」，律政司會竭盡全力做好有關工作。