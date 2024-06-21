立法會審議規管建造業拖糧草案　有議員憂令工程公司財政受壓

發展局提出立例規管建造業「拖糧」，立法會相關法案委員會今日（21日）審議草案條文，有議員擔心法例會令更多工程公司承受財政壓力，但發展局局長甯漢豪指即使有壓力都是良性壓力。但勞工界議員則認為，訂明的付款期限仍太長，不利工友，期望當局可縮短期限。



發展局提出立例規管建造業「拖糧（黃偉民攝）

《建造業付款保障條例草案》，針對建造業「拖糧」問題，當局建議改善合約付款條款和解決爭議的審裁機制，列明在簽訂分包合約時，禁止訂立「有條件付款」條文，例如待「上家」在上一層合約收款後才向「下家」支付款項。草案又列明，如付款方沒有在限期前支付已經接納並承諾支付的款額，或沒有在限期前支付經審裁機制決定的款額，申索方有權停工或減慢工程進度。

發展局長甯漢豪指，建造業目前有數大普遍問題，包括合約內容不清晰、「上家」遲遲不付款令「下家」承擔財政壓力，部分工序需時審視質量，各層都有原因拖延付款，新機制下讓業界有一定壓力，為免進入審裁，要準時回應「下家」和準備現金流，形容是良性壓力。

不過，選委會界別林筱魯指，過去上家不付款可暫時借貸，很多建築公司都這樣運作，但現在外界借貸環境、經營環境實在差，在這個特定時空中引入新例，若有公司破產倒閉，擔心產生骨牌效應，為業界增添壓力。

甯漢豪回應承認是會有壓力，但當局研判是若能夠做到，這些壓力應該是良性壓力，要有正面的壓力大家才會把事做好。現金流不足要及早準備是公義的問題，不能說現金流不足就先不付款，因而不引入新機制，強調要取得平衡，當局也知道這不是完美的答案。

工聯會議員郭偉強則指，條例草案規定「上家」須在合約訂明日期或收到「下家」付款申索後30日內作付款回應，認為期限仍太長，若進入審裁階段，工人更可能需時半年才能取回欠薪，希望當局縮短付款回應期限。勞聯林振昇認為停工前要經繁複程序，需時半年或以上，擔心申索方未能及時止蝕，建議容許承建商在審裁前已可停工。

甯漢豪指，當局絕不希望設立機制後經常引起訴訟和拖慢工程，提出和進行審裁階段，承辦商沒有權利停工，而審裁快則可在60多天內判定需付款額，其後申索方仍然未收到款項，方可停工，強調機制運作要有節有度。