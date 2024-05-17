建造業付款保障｜稱承包商被拖糧等執笠　業界盼新例助解合約漏弊

撰文：郭梓謙
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發展局昨日（16日）公布《建造業付款保障條例草案》，包括改善合約付款條款、解決爭議的審裁機制，以及暫停或減慢進度，適用於最低合約價值500萬元的建造工程合約，及其相關的貨品或供應合約價值50萬元。發展局指，條例旨在改善建造業存在已久的「拖糧」問題。條例草案將在今日（17日）內刊憲，本月29日提交立法會進行首讀。

香港建造業分包商聯會會長伍新華今早就表示，相信條例有助解決「先修後付」情況，尤其部分承包商早因拖糧而「做到無晒心機、等執笠」。

建造業付款｜設審裁機制保障雙方　發展局料可及早解決拖糧爭議建造業付款｜政府將立法設保障機制　下游分包商遭「拖糧」可停工
香港建造業分包商聯會會長伍新華今早表示，相信《建造業付款保障條例草案》若成功通過，有助業界健康發展，尤其部分承包商早因拖糧而「做到無晒心機、等執笠」。

行內競爭激烈　落標價低、周轉不靈

伍新華接受新城電台訪問時指，條例主體內容已討論10年，今次經多重討論，希望盡量解決漏弊，如「先修後付」等情況。他解釋，業內合約不時出現大判收錢後才予二判，「但其實上家幾時收錢、收幾多錢完全唔知」，此等情況其實對行業發展並不健康，「都相信大判有錢唔會唔畀，（但）問題就係話依家競爭好激烈，好多時落標價錢都唔夠價、周轉不靈，累積落嚟（拖糧）情況就越嚟越嚴重」。

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伍新華續指，條例出台後，其實是從源頭解決問題，因為首當其衝受影響的是業主，當業主一方都要受規管後，就需要按合約準時出糧；而由此引伸除了按時出糧，當中的審裁機制，也可在「上家（大判）」、「夾莊」批出金額數目差異大而不合理時提請審裁評估，「佢出嚟數字大家都要接受、（因為）具法律效力」。

發展局提出條例草案以改善建造業付款情況。（資料圖片／林靄怡攝）

他舉例指，如果上一期工程要價100萬，但大判只批8、90萬，下面的承包商仍可「做住先」；但有時情況嚴重下，只批20萬，連出糧亦成問題。「咁極端情況下，就要請審裁員，唔一定100萬嘅，可能7、8、90萬，但有個約束，甲方都要按審裁結果付款」。

至於審裁員將由包括建築師、測量師、工程師3個學會的成員擔任，伍新華就指3個單位對工地發展熟悉，每個學會亦有推薦委員會，確保審裁員符合要求，故並不擔心審裁員背景。

老行專因拖糧氣餒　伍新華稱條例「有總好過無」望改善環境

被問到條例成效，伍新華就形容是「有總好過無」。他稱，早前老牌建築商馮祥記欠債、拖糧達10億而清盤，正是業界警示，「（條例）一出就唔會有累積獎金（拖糧）出現，（業主）唔好亂落標」，相信由此可令業界發展變得健康。

2023年11月發展局提交予立法會的《建造業付款保障條例》草案，以改善建造業的付款情況。（資料圖片）

對於條例暫定只涵蓋超過金額達500萬的合約，伍新華就相信，數字可能有考慮到一些小型樓宇業主或業主立案法團，一般投標額不超過500萬，但同時對方未必有熟悉的法律團隊跟進合約，故要避免有人濫用條例。

伍新華預料，條例推出後，會對行業生產鏈有健康作用，因為過去拖糧影響下，令部分人萌生退意，甚至需要將持有物業按揭用作出糧，「有啲老行專都做到無晒心機，因為周街收唔到錢，等執笠，亦都無心機做落去，對行業可持續發展好唔理想」。伍新華又說，「大家正正常常落標，正正常常畀錢，其實法律本身基礎好簡單，做完嘢就出糧，幾個字就講完。」

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