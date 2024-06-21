港府：自由亞洲電台散播虛假資訊　鄧炳強：煽動市民不信任政府

自由亞洲電台網站昨日（20日）以「港府『威嚇』港人盡快回港換身分證 海外港人不換會有後果麼？」為題，發布一篇有關舊款智能身份證失效的報道。港府今日（21日）表示，該報道散播虛假資訊、誤導市民，肆意抹黑特區及入境處的措施。發言人稱，政府對此表示強烈不滿和予以嚴厲譴責，表示相關報道在刊登前，非但未有向政府作任何查詢，亦未有作出必要的事實查證，完全違背傳媒專業操守，毫無基本新聞道德可言。



保安局局長鄧炳強今日（21日）見記者時譴責自由亞洲電台報道，稱不同階段港府都會實施身份證更換計劃，其實很平常。他表示電台抹黑詆譭港府，稱市民要認清楚，續稱自由亞洲電台是美國國會授權成立，多年都散播反華言論，特別在2019年黑暴之後更加劇烈。他表示，自由亞洲電台經常訪問「化名的人」，「都唔知係咪存在嘅」，多次對特區作出失實指控，目的是煽動市民對政府不信任。



自由亞洲電台早前關閉在香港的實體辦事處。鄧炳強稱現時明白為何要關閉辦事處，因為電台屢次用不準確的消息，用煽動方式引起市民不信任政府，表示電台撤離原因很簡單，就是有犯法意圖，留在香港會犯法所以要離開，相信香港市民看得清楚電台「披媒體外衣」，其實想危害國家、香港安全，相信市民不會受騙。



保安局局長鄧炳強。（黃浩謙攝）

港府：換身份證報道企圖誤導公眾 捏造內幕權威

相關報道指，有前入境處人員批評入境處說法混淆視聽，質疑當局希望利用換證威嚇港人。報道內容又指，港府說法引起近年移居海外的港人擔憂，有港人正慎重考慮是否需要為換證而專程回港，亦有無法回港的政治難民認為，即使身份證失效，亦無損他作為香港人的事實。

港府今日斥報道內容惡意曲解，以斷章取義及憑空臆測的手法企圖誤導公眾有關特區宣布舊款智能身份證失效的目的。報道更引用一名自稱為前入境事務助理員的人士的評論，捏造所謂內幕權威，肆意及錯誤地演繹相關條文和法律後果。

自由亞洲電台發布一篇有關舊款智能身份證失效的報道（網上截圖）

港府：換證不存在威嚇情況 報道極不負責任

特區政府重申，本次換證做法與以往的全民換證計劃一致，絕不存在任何威嚇成份。香港居民如因不在香港而未能在指定換證限期內換領新身份證，只要在返港後30日內補辦換證手續，即不屬違法。

發言人稱，入境處清楚表明香港永久性居民身份證持有人的居留權不會因其舊身份證失效而受影響，而失效身份證持有人仍然可以使用有效的旅行證件如常進出香港。報道刻意將特區政府對未換證人士的呼籲扭曲成所謂威嚇市民的手段，是極不負責任的行為。

入境事務處副處長戴志源表示，身份證失效令將採用「一次宣布，分段失效」形式，並以出生年份1970年作為兩個階段的分界線，將所有在2018年11月26日之前簽發的身份證於2025年分兩個階段失效。（何倩瑜攝）

港府：自由亞洲電台將兩項條文及法律後果混為一談

特區政府發言人指出，任何人士如使用一張已經失效的身份證入境香港，入境處將收回其已失效的身份證並同時着令該人士於規定期限內申請換領身份證。如果該人士未有遵照有關命令，根據《人事登記規例》第19（4）條，最高可被罰款2.5萬元及監禁兩年。自由亞洲電台的報道將兩項條文及法律後果混為一談，並未有作出應有的事實查證，從而誤導市民政府發放了不實資訊。

港府稱，自由亞洲電台漠視新聞道德，以極不負責的手法，歪曲特區政府的政策和措施，將呼籲市民盡快換領智能身份證的良好意願，炒作成所謂打壓港人的陰謀，散布危言聳聽的虛假信息，肆意抹黑特區政府。特區政府對此予以強烈譴責，並呼籲市民認清事實，不要相信虛假資訊及別有用心的報道。