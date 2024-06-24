東九龍線｜比亞迪、中車等初步有意入標　政府擬引入票價調整機制

立法會工務小組委員會今天（24日）通過2.6億元東九龍線勘查及設計工程項目。政府在會上透露，已接觸比亞迪、中國中車、中國新能源等營運商，當中不少公司表明初步有興趣入標，視乎標書細節，包括票價調整機制等再拍板。



實政圓桌田北辰關注，政府接觸東九龍線營運商的進展。（香港01直播截圖）

會議上，實政圓桌田北辰關注，政府接觸東九龍線營運商的進展，以及票價調整機制的設計，會否需要行會批准加價，擔心會影響入標意欲。

路政署署長邱國鼎指，局方目前已接觸比亞迪、中國中車、中車浦鎮阿爾斯通運輸系統有限公司、中國新能源和奧地亞的一間供應商等多間公司。（立法會直播）

比亞迪、中車等初步有意入標 政府擬引入票價調整機制

路政署署長邱國鼎回應說，局方目前已接觸比亞迪、中國中車、中車浦鎮阿爾斯通運輸系統有限公司、中國新能源和奧地亞的一間供應商等多間公司，不少公司初步有興趣入標。

運輸及物流局副秘書長黃珮玟說，「暫時未到（判斷）嗰嗰（票價調整機制）嘅階段」，會參考下半年提交的意向書再制訂票價機制，會適時向立法會匯報。

鄧家彪。（盧翊銘攝）

工聯會鄧家彪認為東九龍線發展車廠上蓋物業的模式不可行，擔心拖延工程進度。

邱國鼎說，發展車廠上蓋物業的模式最適合香港，屆時會適當調整標書，希望吸引營辦商參加，適當時候再向立法會匯報。至於將來會否因應營運模式不可行，要再向立法會申請撥款，邱國鼎沒有正面回應，只說今次會挑選最適合的營運種類，待營運商估算成本後，再探討入標公司能否自行營運。

黃珮玟補充說，今年下半年會邀請營運商供應商，檢視推展項目的能力和取向，暫時持開放性態度。

工聯會吳秋北。（歐嘉樂攝）

工聯會吳秋北關注政府如何監管票價，黃珮玟說公共交通服務票價，要達到市民能夠負擔的水平，同時要兼顧營運商的財務可持續性，下半年會邀請供應商就票價提供意見，會參考再決定票價水平和票價調整機制。

邱國鼎說，政府有決心推行系統，爭取兩年內完成改土地用途等研究，針對營運商首次來港，要釐定新的營運和管理目標。