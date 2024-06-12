東九龍線｜勘查工程費減5%至2.6億元　馬游塘油塘東之間建隧道段

政府正計劃興建東九龍智慧綠色集體運輸系統，連接彩虹東至油塘東，正考慮用「雲巴」或「智軌」等方式興建及營運。



運輸及物流局文件披露，項目將興建長7公里運輸系統，包括8個車站、6公里高架橋及在馬游塘和油塘東之間興建1公里隧道，預計勘查及設計工程須2億6,250萬元，較早前提交估算低5%、即1,400萬元。該局稱視乎最終採用系統，期望今年下半年可邀供應商提交意向書，整項工程目標於2033年或之前落成。



▼2023年12月12日 政府發表《香港主要運輸基建發展藍圖》▼



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運輸及物流局向立法會工務小組委員會提交文件，交代東九龍智慧綠色集體運輸系統。文件透露，項目將興建全長約7公里智慧綠色運輸系統，包括8個車站、6公里高架橋及1公里隧道段。

經彩虹、順利、秀茂坪、寶達及馬游塘等

8個車站會在現有港鐵彩虹站附近的彩虹東，經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，連接至現時油塘站附近的油塘東。其中馬游塘和油塘東之間，將設隧道段。

該局指，東九龍智慧綠色集體運輸系統工程範圍龐大，沿線地勢起伏，部分走線及車站需在地底公用設施密集的行車路上興建，部分路段及車廠會在陡峭斜坡上興建，並需土地平整，部分走線鄰近已修復的馬游塘中堆填區，故須做垂直勘測鑽孔及探井等評估地質。

參考鐵路項目「鐵路加物業發展」模式

該局又說，擬議工程計劃於馬游塘及油塘東之間隧道段的地質存在不確定性，在隧道段的範圍更需要進行相對複雜的水平勘測鑽孔工程。

另外，除運輸路段外，工程也會興建車廠及相關設備，例如訊號系統、供電系統等，並建行人連繫設施連接車站與安泰邨、安達邨及安達臣道一帶。

運輸局預計，勘查及設計費用達2億6,250萬元，較之前公布的估算低1,400萬元，即壓縮約5%。該局指待立法會財委會撥款後，今年下半年會邀供應商及營運商提交意向書，視乎結果探討財務安排，包括參考鐵路項目的「鐵路加物業發展」模式。

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目標在2033年或之前落成工程

該局目標2026年可就項目招標、2027年批出合約，預計整個勘查及設計工作在3年半內完成，視乎最終採用的運輸系統，希望在2033年或之前落成工程。

運輸局預料，系統可減少當區超過30萬居民受路面交通擠塞的影響，屆時由寶達前往油塘或彩虹地區，車程只需10至15分鐘，較面前繁忙時間使用路面交通節省一半時間，即約10至20分鐘。