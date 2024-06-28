香港01八周年｜葉劉淑儀：在變局中應對挑戰

撰文：葉劉淑儀（行政會議召集人、新民黨主席、立法會議員）

葉劉淑儀撰寫文章賀《香港01》八周年（黃浩謙攝）

恭賀《香港01》創刊八周年，謹祝《香港01》一紙風行，未來成就更多精彩報導。

八年，說長不長，說短不短。《香港01》由冇到有，和港人一起經歷八年動盪起跌。2016年旺角暴亂、港獨派崛起、立法會發生宣誓風波，社會撕裂日盛。2017年香港特別行政區回歸祖國二十年。2018年搞了為期五個月土地大辯論、廣深港高速鐵路香港段通車、港珠澳大橋通車。2019年香港因為《逃犯條例》而徹底撕裂，抗爭變成「黑暴」，立法會大樓遭暴徒佔領，區議會選舉充滿暴力陰霾。2020年中央政府立下《香港國安法》，止暴制亂、黎智英被拘捕、新冠肺炎疫情肆虐三年。2021年全城抗疫、東京奧運中國香港隊屢創佳績、民主派35+初選案開審、立法會通過完善選舉制度、首宗國安法案件被告唐英傑罪名成立。2022年，第七屆立法會宣誓就職，落實愛國者治港、國家主席習近平親臨香港出席慶祝香港回歸祖國二十五周年大會、內地援港抗疫物資陸續到港。2023年，香港與內地恢復全面通關、港人北上消費成風、移民潮再現、教育界現殺校潮、改革區議會，完善地區治理。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（政府新聞處相片）

香港挺過「亂」 克服滿途荊棘

如此這般數一數，香港能挺過「亂」，再走到由治及興的新階段，真是滿途荊棘，一點也不容易。而2024年特別具歷史意義，因為香港特別行政區終於成功就《基本法》第23條自行立法，立法會在3月19日全票三讀通過《維護國家安全條例草案》，條例隨即在3月23日刊憲實施，象徵香港終於踏平崎嶇，履行其憲制責任，在國家主席習近平提出「總體國家安全觀」的十周年，香港在維護國家安全的機制方面，圓滿了。不過，這不是結束，而是挑戰的全新開始。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在4月15日的「全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座」致辭時提醒我們，香港的「傳統優勢不是一成不變的，金字招牌也不是一勞永逸的」。國內外的環境都發生了深刻的變化，地緣政治嚴峻，我們要懂得「順時而為、順勢而為」，即是香港的發展必須順應變局，應對各種挑戰：

香港科技追落後世界人工智能震撼性發展

一、首要挑戰是科技追落後。我在2006年成立匯賢智庫時已認為香港必須謀求科技升級轉型，然而香港的科技發展一直滯後，創新及科技局要待至2015年才正式成立，不過在眾多政策局中規模甚細，難有作為；現屆政府成立創新科技及工業局，並且在2022年公布了《香港創新科技發展藍圖》，奈何起步已遲。近年特區政府幾乎每次推出電子系統都有各種「甩轆」，去年12月18日區議會投票日晚上系統「當機」導致大量選民無法投票，最近DSE開考「報到易」、「監考易」故障，「監考易」直接停用，貽笑大方。

人工智能發展迅速（Reuters）

與此同時，全球高新科技和人工智能卻有震撼性發展，例如運用大型語言模型訓練人工智能，ChatGPT 的表現石破天驚；例如內地比香港甚至比世界都要領先的電子支付，甚至已有刷臉支付，還有各種各樣的機械人作業，都是有效運用科技和人工智能，提高生產紅利的例子。

超前佈局 培養創科人才

國家主席習近平經常強調，「人才是第一資源，科技是第一生產力，創新是第一動力」。除了資金投入，開創高新科技還需要土地和人才，奈何兩者都是香港缺乏的。土地方面，北部都會區、新田科技城將會提供大量土地供企業發展，特區政府要做的是超前佈局，盡快吸引更多創科企業落戶香港。人才方面，高新科技和人工智能高速發展必然令一些傳統工種消失，但同時會衍生其他新工種、新職位，這是不可逆轉的趨勢，特區政府應以前瞻性目光，盡快培養能適應甚至帶領未來發展的創新科技人才。

大灣區港口群與世界互聯。（香港01 鄭寧 攝）

港人北上成風 衝擊本土經濟

二、第二項挑戰是如何「順時」融入國家發展大局，「順勢」融入大灣區建設。所謂士別三日，刮目相看。疫情三年，香港在去年初才恢復與內地全面通關，港人赫然發現內地已飛黃騰達，展現與疫情前全然不同的面貌，不單是餐飲購物價廉物美性價比高，連帶專業服務也越來越進步，加上交通配套日益便捷，港人北上玩樂消費的趨勢遏止不住。此消彼長下，本地經濟受到衝擊，餐飲業更是重災區。

一方面要留住港人在港消費，同時要吸引更多旅客來港，特區政府任重道遠，雖然積極搞繽紛、搞盛事、搞煙火，但是來港旅客人數未回復至疫前水平，看來還要努力一段日子。造成這種落差，我認為主要是因為「人」、「貨」、「資金」、「數據」等生產要素並非完全雙向自由流通所致。港人自由北上，但內地旅客並非自由南下；資金、數據亦未做到完全開放南下。香港因此未能完全運用大灣區的優勢，未能分享融合大灣區的紅利。

運用大灣區資源減低香港成本

換句話說，特區政府必須思考如何駕馭這變局，思考怎樣運用大灣區的資源與香港互補，減低香港的成本，例如運用大灣區的土地發展香港的安老業，例如運用大灣區的數據，更精準發展大學科研；長遠而言要謀求生產要素的互相流通，讓香港企業分享成果，得以長遠發展。

中美關係未來發展路向備受關注。（Reuters）

中美是合作還是對抗 影響人類前途命運

三、另一項重大挑戰，自然是不可迴避的中美關係、地緣政治日益複雜多變的局面。2024年是中美建交四十五周年，國家主席習近平在3月27日在北京會見美國工商界及戰略學術界代表時，明確指出，「中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運」；去年的歷史性三藩市「習拜會」，習主席認為中美關係「應該穩下來、好起來」。中國的態度擺在那兒，我認為是對「人類命運共同體」的進一步闡述。

過去美國一直自恃是世界一哥，忌憚中國有能力超越其領先地位。特朗普出任美國總統時開打貿易戰，拜登上場更演變成科技戰。美國聯同盟友圍堵中國，企圖打壓中國的科技發展，中國威脅論、中國崩潰論、中國見頂論在不同階段成為美國政壇主流論調，同時利用《美國－香港政策法》、《香港自治法》等向香港施壓。

布林肯訪華：圖為2024年4月26日中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國務卿布林肯（Antony Blinken）。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

剛在4月26日，國家主席習近平在北京會見了美國國務卿布林肯。習主席提出中美「應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭」，更強調「地球足夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮」。可是，2024年也是美國大選年，拜登或特朗普，總統寶座花落誰家難以預料，屆時美國的對華、對港政策會稍有緩和抑或更加瘋狂，目前難下定論。

香港必須自省 駕馭挑戰

除了上述所言，我認為香港還要應對出生率下跌、人口老化、千億財赤等挑戰。我十分認同夏主任在「全民國家安全教育日」所強調的，香港必須自省，主動迎向甚至駕馭這些挑戰，靈活變通，追求創新，才能「在危機和變局中抓住機遇、開創新局面」。