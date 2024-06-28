香港01八周年｜鄧炳強：國安才能家安

撰文：鄧炳強（保安局局長）

鄧炳強接。（資料圖片/盧翊銘攝）

隨着《維護國家安全條例》（《條例》）於2024年3月23日正式生效，與《香港國安法》及其他相關的本地法例銜接、兼容、互補，形成一套全面而有效的維護國家安全法律制度體系。

國家安全是每一個國家的頭等大事，是每一個國家生存與發展的基本前提。2019年之前，香港市民對國家安全並沒有太強的意識，但經歷2019年港版「顏色革命」的慘痛日子後，市民清楚明白國家安全對香港持續繁榮穩定的重要，因為沒有人會在一個社會不穩、動亂頻生的地方做生意，香港更不可能實現可持續發展。

李家超3月22日簽署《維護國家安全條例》，並於翌日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利，也是國際慣例。希望公眾能認清事實，很多美西方國家如美國、英國、加拿大、澳洲等都制定了維護國家安全的法律，部分甚至比香港的更「辣」，卻反對香港立法、抹黑我們的《條例》，這完全是霸權和雙標的虛偽面目。我想再次強調，《條例》是一部防禦外部勢力危害我們國家安全的法律，它讓香港有更堅固的門，更有效的門鎖保護家園。只有那些想危害我們家園的反中亂港分子才不想香港立法，大家千萬不要被他們誤導。

特區政府完全理解，市民一方面希望國家安全得到維護，一方面亦會關注有關法律會否對他們的日常生活有所影響。事實上，有效防範、制止和懲治危害國家安全的違法行為，就是為了更好地保障香港居民和其他在香港特區的人的合法權益。《條例》明確規定依法保護根據《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》與《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定所保障的權利和自由，包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的權利和自由。《條例》針對的是極少數危害國家安全的人，奉公守法的人（包括在香港的外國人，和與外國人和組織進行正常交流的香港人）不會危害我們國家的安全，完全不用擔心會誤墮法網。

鄧炳強指政府未來可集中精力拼經濟（資料圖片）

一些境外勢力及反華分子為了搞亂香港、令市民抗拒《條例》，無所不用其極地抹黑和詆毀《條例》，包括刻意誤導公眾《條例》生效後，市民與外國的正常交流會受影響。事實上，香港是國際化城市，與其他國家、地區以及相關國際組織有密切的來往和聯繫正常不過。我們理解部分金融界及學術界人士比較關注與海外機構交流或合作，是否會干犯「危害國家安全的境外干預」罪。事實上，干犯這個罪行要符合三個條件，包括：一、意圖帶來特定的干預效果，即影響政府、法院或立法會執行職能等；二、配合境外勢力作出某項作為；三、作出該項作為時，使用暴力、涉及犯罪等不當手段。除非那些行為或活動同時達至「三連中」，否則不會干犯「危害國家安全的境外干預」罪。本地個人或組織與其他國家或地區的正常交流完全不受影響，不用擔心會誤墮法網。

另外，《條例》亦確保香港特區內的財產和投資受法律保障，為吸引人才及在香港經營的商戶提供更好的營商環境。有了安穩的社會發展環境，政府未來可以集中精力與社會各界一同致力拼經濟、謀發展、惠民生，達致安居樂業。 我相信隨着香港有了這套完善的維護國家安全法律制度，加上市民對國家安全意識的提高，香港必定能夠長治久安，「一國兩制」亦必然會行穩致遠。