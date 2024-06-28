香港01八周年｜孫東：建立創科發展體系　激活高質量發展

撰文：孫東（創新科技及工業局局長）

創新科技及工業局局長孫東指，香港銳意以建設成為國際創新科技中心為目標（資料圖片）

電腦原始基本語言就是數字「0」和「1」，幻化出無限可能，發展創新科技同樣會為香港的產業和新經濟發展帶來無限可能。香港銳意以建設成為國際創新科技中心為目標，便要加速形成和完善創科發展體系。

政府2022年底推出《香港創新科技發展藍圖》（資料圖片）

創新科技及工業局在2022年年底推出《香港創新科技發展藍圖》，從頂層規劃和設計着手，為香港建設國際創科中心進行宏觀布局。過去一年多，特區政府循著《藍圖》提出的發展方向和重點策略，有條不紊地推出並落實一系列重要舉措，以完善創科生態圈、推動「新型工業化」；引進重點創科企業和人才落戶；推動數字經濟發展和智慧香港建設，以及積極融入國家發展大局，做好連接內地與世界的橋樑，為香港建設國際創科中心奠下夯實的基礎。

國家正堅定邁向高質量發展。國家主席習近平在今年兩會期間指出要因地制宜發展新質生產力，引起香港社會廣泛討論，這正正與《藍圖》中提出聚焦發展生命健康科技、人工智能與數據科學以及先進製造與新能源科技等，具優勢和策略意義的科技產業的方向高度吻合。我們提出相關措施推動該等產業發展，包括已預留100億元撥款支持生命健康科研發展、30億元支援前沿科技基礎研究；為配合數碼港人工智能超算中心首階段設施於今年下半年正式啟用，推出30億元人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用超算中心所提供的算力，推動科研；推出100億元「產學研1+」計劃，並加速建立香港微電子研發院；以及推出100億元的新型工業加速計劃，以配對形式資助策略科技產業的公司在港設立生產設施，加速「新型工業化」在港發展等。

「新型工業化」是從科技創新轉化到產業體系發展的實際體現，我們透過培育初創企業、支援重點企業及協助本地製造業升級轉型，建立產業環境以實現「新型工業化」。除了構建產業之外，投資亦是壯大新型工業化的重要養分，因此我們更要強調「政、產、學、研、投」高效協作。香港擁有健全的金融市場和豐富的融資渠道，加以善用將令整個創科生態圈更加活躍。

2017年，香港特區政府與深圳市政府簽署《關於港深推進落馬洲河套地區共同發展的合作備忘錄》，將河套地區發展成創新科技園。（港府簡報效果圖）

香港擁有「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，有利於匯聚海內外的創新資源，位於河套深港科技創新合作區的港深創新及科技園，在「一區兩園」的基礎上會試行專屬的跨境政策，便利創新要素在區內便捷跨境流動。此外，我們正加緊起草有關河套香港園區發展的綱領性文件，希望就河套香港園區發展提出更完整和清晰的規劃，讓香港更好發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，加強國際創科合作。

目前香港正在「由治及興」的征程上，需要全力拼經濟、謀發展，我們要建立起更完善和有韌性的創新科技體系，激活香港經濟高質量發展。