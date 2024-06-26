夏博義指2022年將被控煽動叛亂故離港　認為海外法官不應辭任

大律師公會前主席夏博義（Paul Harris）在2022年3月離港，他近日接受訪問時透露，當年被警務處國安處約見後即晚離港，是因為警方指他的著作和Twitter帖文涉嫌煽動，又說本身已經「執定包袱」。至於多名終審法院非常任法官辭任，夏博義則認為他們應該留任。



夏博義2021年出任大律師公會主席（資料圖片/黃寶瑩攝）

警方指他的著作和Twitter帖文具煽動性

夏博義在2022年3月離港，他接受《綠豆》訪問時透露，當時從秘密渠道收到消息，稱北京已下令逮捕他，於是開始賣車、向客人表達辭任，包括47人初選案的被問黃碧雲和林卓廷，但由於仍有一宗傷人案件要處理，無法立即離開。

他原本預計3月6日可以動身離去，而在2月28日收到國安處電話，要求翌日見面，會面時被告知將會以煽動罪控告他。夏博義表示，警方指他有關全球示威活動的著作中，有一章提及香港反修例示威，指當時示威者不想被引渡到中國受審，認為無法得到公平審訊。夏博義說，警方認為這項描述具有煽動性，是煽動對中國的敵意，想要推翻政權。另一項是國安法實施時他在Twitter說了一句，「我不會再發文了，因為香港已經成為警察國家」，而警方說這句亦屬於煽動叛亂。

夏博義強調，這些言論在任何文明國家，都不屬於煽動叛亂，然而他沒有被即時拘捕。從警署出來後，夏博義與律師朋友討論過，決定立即離開香港。

新任大律師公會主席夏博義（黃寶瑩攝）

在任大律師公會主席時 已強烈反對海外律師辭任

至於多名海外法官辭任，夏博義說當他還是大律師公會主席時，就已經強烈反對海外非常任法官辭職，更與英國大律師公會表示「這是徹頭徹尾的壞事，只會令系統崩壞得更快」。

夏博義指，海外法官的存在，除了能給出公正的判決，亦能防止有人破壞制度。他說，海外法官不只對判決有影響，亦會對標準產生影響，因這些海外法官都是頂尖人選，曾經在英國最高法院、加拿大最高法院等擔任院長，法理能力非常之高，對於協助香港本地法官來說是好事。

夏博義說，雖然完全理解總有一天無法做下去，否則會被捲入不應捲入的事情之中，但強調現在未到這個地步。

至於多名法官的離任聲明，夏博義均說不會完全認同。就住麥嘉琳的離任聲明，夏博義指，要他說的話不會說法治正在蓬勃發展，認為正是受到衝擊，但夏博義亦不會像岑耀信說已經變成極權主義而無法留下。夏博義認為香港情況雖然正在惡化，但強調相信海外法官能夠對法治有積極貢獻，指海外法官留下是好事。