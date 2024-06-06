終院非常任法官郝廉思因港政治狀況辭職　司法機構證岑耀信亦離任

兩名來自英國的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）已經辭任，司法機構於周四（6日）深夜回應傳媒查詢證實消息，稱終審法院其他普通法適用地區非常任法官郝廉思勳爵和岑耀信勳爵，已分別向香港特別行政區行政長官提出請辭，終審法院首席法官張舉能稍後將發聲明，回應兩位法官請辭。



與此同時，英國律師及法律界評論員Joshua Rozenberg轉發郝廉思的回覆，郝廉思表示，由於香港的政治狀況，他已辭去終審法院的職務，但他仍然對終審法院及其成員的完全獨立性充滿信心。Joshua Rozenberg稱，岑耀信承諾將「在適當的時候」發表聲明。



岑耀信是2019年獲委任為終審法院非常任法官，2021年英國最高法院院長韋彥德（Lord Robert Reed ）與副院長賀知義（Lord Patrick Hodge）辭任香港終案法院非常任法官時，岑耀信決定留任，並表示有人要求英籍法官辭任，與司法獨立及法治無關，而是要藉由英籍法官參與政治抵制向中國政府施壓。後來韋彥德和賀知義指，沒有受到任何政治壓力而做決定。

而郝廉思則是2011年成為終審法院非常任法官，對上一次延續任期是2023年，當時延續任期3年。