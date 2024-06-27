台灣調升赴港旅遊警示 港府斥歪曲事實、抹黑詆譭的政治操弄
撰文：鄭寶生
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台灣上調前往中港澳的旅遊警示，建議台灣人避免非必要赴中港澳旅行。港府稱台灣借旅遊警示，誣衊香港實施《香港國安法》及《維護國家安全條例》後，訛稱赴港風險增加，斥台方歪曲事實、抹黑詆譭的政治操弄和險惡用心，並予以強烈譴責並強烈反對。
內地早前發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，台灣今日上調民眾前往中港澳的旅遊警示至「橙色」，建議台灣人避免非必要的旅行。
陸委會發言人梁文傑說，中港澳近年持續增修國安有關法令，已有相當多台灣民眾到內地時遭到非法扣押、留置、盤查。他說，如確有需要前往中港澳，建議應避免觸及或討論敏感議題及事務。
特區政府發言人表示，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，又指美國、英國、加拿大、澳洲、新西蘭及新加坡等，均有制定國家安全相關法律，批評台灣政府「對此視而不見、大放厥詞，惡意抹黑及妖魔化《香港國安法》及《條例》，徹底將其雙重標準展露無遺。」
發言人強調，《香港國安法》及《條例》訂明構成罪行的元素，執法部門按證據和法律採取執法行動，一般旅客如不從事危害國家安全的活動，就不會誤墮法網。
發言人說：「特區政府強烈敦促台灣當局停止對《香港國安法》及《條例》的誣衊抹黑，這些卑劣的政治伎倆絕不可能得逞，必定以失敗告終。」