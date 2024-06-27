台灣調升赴港旅遊警示　港府斥歪曲事實、抹黑詆譭的政治操弄

台灣上調前往中港澳的旅遊警示，建議台灣人避免非必要赴中港澳旅行。港府稱台灣借旅遊警示，誣衊香港實施《香港國安法》及《維護國家安全條例》後，訛稱赴港風險增加，斥台方歪曲事實、抹黑詆譭的政治操弄和險惡用心，並予以強烈譴責並強烈反對。



2020年5月28日，第十三屆全國人民代表大會第三次會議在北京人民大會堂舉行閉幕會。會上表決通過了俗稱「港版國安法」的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。（新華社）

內地早前發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，台灣今日上調民眾前往中港澳的旅遊警示至「橙色」，建議台灣人避免非必要的旅行。

陸委會發言人梁文傑說，中港澳近年持續增修國安有關法令，已有相當多台灣民眾到內地時遭到非法扣押、留置、盤查。他說，如確有需要前往中港澳，建議應避免觸及或討論敏感議題及事務。

特區政府發言人表示，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，又指美國、英國、加拿大、澳洲、新西蘭及新加坡等，均有制定國家安全相關法律，批評台灣政府「對此視而不見、大放厥詞，惡意抹黑及妖魔化《香港國安法》及《條例》，徹底將其雙重標準展露無遺。」

發言人強調，《香港國安法》及《條例》訂明構成罪行的元素，執法部門按證據和法律採取執法行動，一般旅客如不從事危害國家安全的活動，就不會誤墮法網。

發言人說：「特區政府強烈敦促台灣當局停止對《香港國安法》及《條例》的誣衊抹黑，這些卑劣的政治伎倆絕不可能得逞，必定以失敗告終。」