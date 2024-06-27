反制「台獨22條」　陸委會：赴陸港澳旅遊警示燈號調升「橙色」

為反制北京發布「懲治台獨22條意見」，台灣官方今（27）日相繼發出聲明，抨擊意見及法律程序不明確、內容過於廣泛模糊，台陸委會並以意見嚴重威脅台灣人赴陸港澳之人身安全為由，即日起赴陸港澳旅遊警示由「黃色」調升為「橙色」，建議台灣民眾避免非必要赴陸港澳旅行。



國台辦與其他部門6月21日共同公布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，重申對台獨勢力的零容忍態度，並試圖透過嚴厲的法律懲罰來達到震懾效果，涉及「分裂國家」者最重可判處死刑。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

對此，台灣行政院發言人陳世凱27日表示，北京官方近期對外宣布依法懲治台獨，這樣的意見跟法律相當不明確，而且內容過於廣泛模糊，相關做法只是挑起兩岸人民的對立，嚴重影響兩岸人民交流跟往來。

陳世凱指出，行政院提醒台灣民眾慎重考慮前往中國大陸的必要性，呼籲在陸台人注意自身安全。

台灣陸委會發言人梁文傑同日於例行記者會上表示，陸港澳近年持續增（修）相關國安法令，「目前已有相當多起台灣人赴中國大陸遭非法扣押、留置、盤查等情形」。

梁文傑表示，近期北京又發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，嚴重威脅台灣人赴陸港澳之人身安全，台灣政府經整體評估，認有必要即日起提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，建議台灣民眾避免非必要赴陸港澳旅行。

為反制北京發布「懲治台獨22條意見」，台灣官方今（27）日相繼發出聲明回應，台陸委會發言人梁文傑表示，即日起赴陸港澳旅遊警示由「黃色」調升為「橙色」，建議台灣民眾避免非必要赴陸港澳旅行。（陳鄭為/攝）

針對陸港澳近年持續增（修）相關國安法令措施，梁文傑細數自2015年迄今，陸續增（修）包含《國家安全法》、《境外非政府組織境內活動管理法》、《網絡安全法》、《反間諜安全防範工作規定》、《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》、《反間諜法》、《愛國主義教育法》、《保守國家秘密法》、《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》等；另在港澳方面，如香港陸續實施《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》、《維護國家安全條例》；澳門亦修訂《維護國家安全法》等。

梁文傑糧掉，台灣政府一再呼籲北京應避免阻礙兩岸良性互動，製造兩岸人員往來障礙，「惜中共仍一意孤行且變本加厲，於6月21日發布《意見》，進一步提高台灣人赴陸港澳之人身安全風險」。

因此，陸委會提醒台灣民眾應慎思赴陸港澳之必要性，並強烈建議非必要宜避免進入陸港澳。如確有赴陸港澳需求，應避免觸及或討論敏感議題及事務、拍攝港口、機場、軍事演習場所、攜帶政治、歷史、宗教等書籍，審慎評估赴陸港澳之人身安全風險。

梁文傑強調，警示燈號由「黃色」調升為「橙色」，是台灣政府在提醒民眾注意，並非強制性，若政府未提醒，是政府失職，但台灣民眾要不要赴陸，由民眾自己決定。