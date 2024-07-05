聯合國人權理事會通過中國審議報告　本港多個政黨支持陳國基發言

聯合國人權理事會在瑞士日內瓦舉行的會議上正式通過普遍定期審議工作組關於中國的審議報告。內容涵蓋聯合國成員國對中國提出的共428項建議，其中24項建議與香港特區有關。根據中央政府的總體原則，香港特區政府審慎考慮該等建議後，就每項建議表明立場並提交中央政府。



立法會部分政團則發聲明支持政務司司長陳國基以中國代表團副團長身份，在人權理事會會議就特區最新情況的發言，堅決反對一些海外反華人士對我國及特區情況的歪曲抹黑。



聯合國人權理事會正式通過普遍定期審議工作組關於中國的審議報告（資料圖片）

特區政府發言人說，在整個審議過程中，多國積極評價中國人權事業進展，充分肯定中國在促進和保護人權方面作出的不懈努力和取得的歷史性成就。特區政府一直全力配合國家參與審議工作，積極回應一些國家有關香港特區人權情況的意見和建議，同時嚴正駁斥少數國家的無理失實言論。

2024年7月4日，政務司司長陳國基（左二）在瑞士日內瓦以中國代表團副團長身分出席聯合國人權理事會會議並發言。（政府新聞處圖片）

發言人重申，特區政府堅決維護國家主權、安全、發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則，同時依法保障香港居民和在港其他人的合法權益、權利和自由，堅定不移維護香港社會整體利益和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。 展望未來，特區政府會繼續與社會各界攜手並肩，以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，有理有據、有力有節地向國際社會講好香港特區人權故事。

立法會G19成員支持陳國基在聯合國人權理事會發言（黃浩謙攝）

立法會G19發聲明支持陳國基在會上的發言，指香港在今年3月完成為維護國家安全訂立本地法律的憲制責任，令市民毋須憂慮暴力與破壞重臨，同時繼續享有在《憲法》及《基本法》保障下的合法權利和自由。

聲明又指，司長簡述了特區在吸引境外人才的亮麗成績，強調香港擁有法治制度，高效市場，資金、人才、資訊和貨物自由流動等，加上國家的堅實支持和「一國兩制」的獨特優勢，香港定將繼往開來，續創輝煌。

自由黨也支持陳國基的發言（自由黨圖片）

自由黨也發聲明，指在社會大眾和立法會的鼎力支持下，香港特區完成為維護國家安全而訂立本地法律的憲制責任，加上香港集法治制度、高效市場、廉潔政府，以及資金、人才、資訊和貨物自由流動，充滿國際化的生活模式，具備所有成為世界級城市的元素，因此，自2022年年底，各項人才入境計劃從世界各地收到超過32萬份申請，足見大家對香港特區亮麗前景投下信心一票，自由黨對此深表認同及堅決支持司長的發言。

香港特區在回歸以來，一直全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，嚴格按照《憲法》和 《基本法》行事，而在制定《香港國安法》及就《基本法》第二十三條立法後，市⺠無需 憂慮暴力和破壞重臨，得以重拾繁榮安定的生活，並全面享有在《憲法》和《基本法》保障 下的合法權利和自由，社會各界在特區政府帶領下，全力發展經濟，推動⺠生建設，市⺠的 獲得感和幸福感都有所提升。