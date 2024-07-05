23條立法｜陳國基聯合國人權理事會發言　稱社會支持履行憲制責任

政務司司長陳國基周四（7月4日）以中國代表團副團長身份，在瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會會議。會議通過理事會定期審議中國人權的報告，當中包括香港的內容。陳國基發言時提到《基本法》23條立法於3月通過，指獲社會大眾和立法會壓倒性支持，香港完成為維護國家安全而訂立本地法律的憲制責任。



陳國基指出，市民無需憂慮暴力和破壞重臨，得以重拾繁榮安定的生活，並全面享有在《憲法》和《基本法》保障下的合法權利和自由。他又稱，香港剛慶祝特區成立27周年，香港自回歸祖國以來，「一國兩制」一直是長期繁榮穩定的基石。

陳國基指出，香港經濟持續增長，並集法治制度、高效市場、廉潔政府，以及資金、人才、資訊和貨物自由流動，加上國際化生活模式於一身，具備所有成為世界級城市的元素。他又稱，自2022年底以來，各項人才入境計劃收到世界各地超過32萬份申請，足見對香港亮麗前景的信心。

他強調，香港全力營造關愛共融社會，透過針對性政策，不斷促進老人、兒童和婦女福利，以及本地和外籍勞工的權利，相信憑藉國家的堅實支持和「一國兩制」的獨特優勢，香港作為世界一流的宜居城市將會繼往開來。

林琳支持言論 促外國停止污衊抹黑

對於陳國基的發言，民建聯立法會議員林琳表示支持，稱《基本法》第23條立法是促進香港和諧穩定的重要支撐，數據和事實已經證明香港社會及經濟取得長足進展。遺憾的是，一些西方國家和媒體卻仍帶著有色眼鏡，對香港事務進行干預和抹黑。她希望這些國家和媒體能夠客觀理性地看待實況，停止失實言論、污衊抹黑與干預香港事務的政治伎倆。