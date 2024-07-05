網約車｜政府建議所有網約平台車輛　必須持有出租車許可證

規管網約車平台的研究結果，下星期五（12日）將交由立法會交通事務委員會討論，政府今日（5日）約見立法會議員講解內容。有議員指，政府建議網約車平台必須確保所有車輛都有出租車許可證，才能繼續經營，又表示無討論過增加出租車許可證數目。



議員透露，政府有意規定網約車平台，必須確保所有網約車都持有出租車許可證。（資料圖片/廖雁雄攝）

私家車出租許可證持牌者大部份不屬網約車 限1500張牌

現時約有1,000多個持牌私家車出租許可證，但大部份屬於「豪華房車」類別，接載已訂有合約，或已預約使用貴賓人士在港出行或過境，僅少部份是接載交通服務不足的地區的居民，即基本並非網約車司機。按相關規定下，該類私家車出租許可證最多只能發出1,500張，意味若按該方向立法規管網約平台，Uber等平台或難在港繼續生存。

香港新方向立法會議員張欣宇對方案感驚訝，強調現時社會對網約車有需求，若按該方向規管，網約車平台或未能在港經營，形容是「與民為敵」。

他強調，政府須尊重市面需求，指現時非學術討論講好處壞處，而是網約車已經存在，的士服務滿足不到市民需求，擔憂會上升至社會矛盾，期望政府聽意見後修改方案。

現時持有私家車出租許可證的車輛，大部份都不是網約車，據了解政府沒有討論增加私家車出租許可證的數目。（資料圖片）

民建聯立法會議員陳恒鑌則指，歡迎政府規管網約車平台，解決非法取酬問題，強調市場有規律，認為政府方向性合理。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，政府建議實施後，持牌出租私家車會縮減至1,000多輛，憂慮社會有強烈反彈，建議增加出租車許可證數目。