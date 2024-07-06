網約車．的士．並存｜張欣宇：不應讓的士牌價凌駕於市民需求之上

規管網約車研究結果發表在即，就是否應發牌予非的士網約車，各界持不同意見，政圈最新傳來政府風聲，方向之一是向平台發牌，但車輛須持的士或出租汽車許可證，UBER等平台未來之路如何頓更添撲朔。

立法會議員張欣宇在政府風聲流出之前，跟《香港01》大談的士與網約車並存是否有空間，他指出，網約車與的士本身是市場問題，但近期已有苗頭演變成社會問題，市民在需求上得不到滿足，市場矛盾開始變成社會矛盾，認為政府處理該議題上，應首先關顧市民需求，其次是前線的士司機福祉，第三才考慮的士牌主。他認為政府應開放市場，又指網約車可以在繁忙時間，補足的士供應的缺失。



立法會議員張欣宇認為，政府處理網約車時應先關顧市民需求。（梁鵬威攝）

張欣宇表示，是否開放網約車市場，應考慮三大因素，首先市民出行需求應最優先被考慮，其次是前線的士司機福祉，第三才是投資的士牌的牌主。他認為，的士牌已成為金融投資工具，政府要考慮其合理回報價值，但不應凌駕於公共政策之上，投資回報或風險也是投資者要承擔。

他提到，目前的士服務明顯滿足不到市民需求，認為市場需要進一步開放，包括引入網約車，並加以規管。他指出，市民出行需求是有波動性，繁忙時間點對點載客服務需求很高，認為網約車正正可補充高峰時間的不足。

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Uber一類網約車與的士是否能共存？張欣宇指已不是一個幻想議題，實質今天而言，兩者已經共存，只是暫未有法例規管，強調網約車在香港已存在許久，發牌後對前線司機某程度是好處，可提供多一個選擇駕駛網約車，提升租車司機對車主的議價能力。

他舉例指，若政府加以規管網約車，政府可以收取一些費用，用以補貼或支援的士前線業界，「其實佢已事實存在，如果我哋當佢唔存在，變咗可能政府係稅收方面、甚至對司機議價能力，都未必有咁好保障」。他又認為，開放競爭對的士服務質素提升，也能帶來好處，市民選擇增加，投訴也能隨之減少。

隨網約車興起，的士相關爭議愈演愈烈。（資料圖片/黃浩謙攝）

對於政府未來做法，他強調必須掌握一個原則，即網約車與的士之爭，本來是一個市場問題，不能因為不敢觸動現時格局，而將它變成社會問題，認為近期已有演變成社會矛盾的苗頭，重申政府在此事上，只需要考慮市民出行合理需求，推動改革，由市場解決矛盾。

你不作為或者禁止市場嘅話，其實有機會變成一個更加嚴重嘅社會矛盾。 立法會議員張欣宇

至於是否收回的士牌照，張欣宇認為以今天市場價格來看，收回牌照涉及數以百億計的公帑，以今日政府財政狀況下未必適合去做。