副警務處長簡啟恩：國安搵上門被妖魔化　唔出嚟示威唔關我哋事

反修例事件後《港區國安法》實施，遊行、示威大減。主管國家安全的警務處副處長簡啟恩表示，警方尊重市民遊行示威的權利，「純粹表達意見，出嚟表達幾多次都無問題」，而非背後有其他目的。



不過，曾經有團體被國安處人員約談後取消活動，被問到國安處曾否勸阻主辦方，簡啟恩說如果知道任何人有機會干犯國安法，沒理由坐視不理，警方一如既往了解主辦者的活動目的屬「天經地義」，形容被人妖魔化為「國安搵上門」，表明「佢唔出嚟遊行示威，絕對唔關我哋事」。



警務處副處長（國家安全）簡啟恩。（夏家朗攝）

遊行、示威大減 簡啟恩：純表達意見，出嚟幾多次都無問題

港區國安法實施四年，簡啟恩接受無綫新聞《講清講楚》訪問時說，國家安全風險仍然存在，主要變成地下化及軟對抗，透過網絡、媒體、文化等活動潛移默化，形容不能掉以輕心，要居安思危。

依家可能你見到嗰啲未拉、未鎖，有啲組織未取締嘅，都係「若然未報，時辰未到」。 警務處副處長（國家安全）簡啟恩

被問到遊行、示威是否屬軟對抗行為，簡啟恩強調，若市民純粹想表達意見，「出嚟幾多次都無問題」，重申《基本法》及《人權法》保障市民遊行示威自由。

時任灣仔警區指揮官的簡啟恩，與社運人士雷玉蓮交談。(資料圖片／陳宇軒攝)

團體被國安約談後取消遊行 簡啟恩：可能犯國安法沒理由坐視不理

不過，過去遊行主辦團體被國安處人員約談後取消活動，簡啟恩被問到國安處有否勸阻舉辦時說，國安處如果知道有任何人可能干犯國安法，沒理由坐視不理，「有啲人妖魔化，話『國安搵上門呀』、『又嚇』嗰啲咁樣，塑造自己係一個受害者，塑造自己係被打壓嘅一群，可能別有用心叫多啲人出嚟。」

有啲人妖魔化，話『國安搵上門呀』、『又嚇』嗰啲咁樣，塑造自己係一個受害者，塑造自己係被打壓嘅一群，可能別有用心叫多啲人出嚟 警務處副處長（國家安全）簡啟恩

簡啟恩說，警民關係組過往都會與主辦者溝通，了解其目的及示威行動，方便警隊部署，形容約談了解是「天經地義，合情合法合理」，警方亦不會每項活動都會查詢。

被問及何時跟進尚未拘捕或提告的人士，簡啟恩表示國安案件相當複雜，需要時間調查背後人脈和組織。對於尚未拘捕和調查的組織，他表示「若然未報，時辰未到」。

依家可能你見到嗰啲未拉、未鎖，有啲組織未取締嘅，都係「若然未報，時辰未到」。

簡啟恩：你見到未拉、未取締嘅，都係「若然未報，時辰未到」

被問到有國安案審理時，曾在法庭上提及的部分人物，有意見質疑涉嫌違反國安法但未被捕，警方未來會否採取行動，簡啟恩說國安案件相當複雜，部分涉及的人物、組織未被控告，要長時間努力，「依家可能你見到嗰啲未拉、未鎖，有啲組織未取締嘅，都係『若然未報，時辰未到』。

負責國家安全的警務處副處長簡啟恩（中）6月4日傍晚到維園巡視。（盧翊銘攝）

不過亦有案件在原訟庭已審結，但部分未被檢控的被捕人至今仍要交出旅遊證件、定時報到，會否造成不公，簡啟恩強調部分案件仍可上訴，調查仍未完結，「以往我們看見很多情況，我們心軟、聽到他們的辯解，我們把護照交還，最後他們便利用了我們對他們的信任而逃離香港，繼續勾結外國勢力」，稱警方要向法庭交代，不會無止境扣留。