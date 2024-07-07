周庭棄保前被安排遊深圳　簡啟恩：按需要倡保釋人士回內地看發展

前香港眾志副秘書長周庭棄保赴加拿大後，透露曾被警方國安處安排到深圳一日遊認識國情才獲發還護照。主管國家安全的警務處副處長簡啟恩被問到有人被國安處人員帶到深圳的說法是否屬實，他承認與保釋人士傾談時，可以主動建議對方回內地看發展多麼強大，「你先知道應該面向祖國，有大局觀，唔係困死香港，自我中心，對任何人都係，唔淨係對犯。」



警方今年內計劃在全港安裝2000多部閉路電視，遍布全港18區，被問到會否用作主動識別穿上印有港獨字句衣物的人士，簡啟恩說可以從這個方向去考慮。



負責國家安全的警務處副處長簡啟恩（中）。（盧翊銘攝）

簡啟恩：按需要建議保釋人士回內地看發展

簡啟恩接受無綫新聞《講清講楚》訪問時說，警方對於涉及國安案的被捕者或獲擔保人士，都是抱著「唔想對方做危害國家安全嘅事」為目的行事，「我哋同佢做咩嘢、帶佢做咩嘢，或者要求佢做咩嘢」的指控均屬一面之詞，沒正面回應警方國安處帶被捕人回內地，以換取保釋條件的說法是否屬實。

（與保釋人士）傾計時，我哋都可以主動話，你點解唔返去（內地）睇下，可以返去睇下喎。 警務處副處長（國家安全）簡啟恩

被問到鼓勵涉嫌干犯國安法的人士，到內地學習國安知識，是否有助其遠離國安風險，簡啟恩說：「我唔單止同『佢哋』講，我對我啲同事都係咁講，我係要求走進國家，睇多啲國家嘅發展」，認為此舉才能讓人知道國家的強大，明白要面向祖國，「有大局觀，唔係困死香港，自我中心，對任何人都係，唔淨係對犯。」

警務處副處長（國家安全）簡啟恩。（夏家朗攝）

警方今年內計劃在全港安裝2000多部閉路電視，遍布全港18區。（夏家朗攝）

全港加裝警方閉路電視 簡啟恩：可考慮識別穿港獨字句衣服人士

警方今年內計劃在全港安裝2000多部閉路電視，遍布全港18區，被問到會否作為檢視危害國家安全行為的工具，例如主動識別穿上印有港獨、違反國安法字句衣物的人士，簡啟恩說如果在閉路電視見到有人身穿煽動字句的衣服，招搖地在街上行走，警察見到一定有法必執。

全港未來會有很多閉路電視，會否對國家安全也有好處？我就當然看到一定有好處。但是究竟如何利用，來幫助我們破案、協助我們搜集情報的時候，這一刻我仍要研究一下。 警務處副處長（國家安全）簡啟恩

至於會否透過閉路電視去識別相關人士，簡啟恩說可以從這個方向去考慮。他又說，現時本港的國家安全威脅集中在三方面，包括美西方干預、「軟對抗」，以及本土恐怖主義。