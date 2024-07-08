田北辰贊成設第三間醫學院　讚科大條件適合　冀本屆政府落實

醫管局前主席胡定旭今日（8日）在報章撰文指，人口急劇老化，培育醫生需時，建議政府盡快啟動籌辦第三家醫學院，目標爭取2027/28年度收錄首批醫科生。



實政圓桌立法會議員田北辰說，絕對贊成設立第三間醫學院培養更多醫生，「唔夠醫生苦了市民，第三間醫學院治標治本」。他提到香港科技大學的規模、資源和歷史方面都適合設醫學院，冀本屆政府盡快拍板實行。



田北辰在社交網站Facebook表示，政府雖然已推出措施增加醫生供應，包括增加醫科生學額和引入海外醫生，但都屬短期措施。（資料圖片/梁鵬威攝）

田北辰在社交網站Facebook表示，政府雖然已推出措施增加醫生供應，包括增加醫科生學額和引入海外醫生，但都屬短期措施，「面對人口老化呢個大難題，呢啲方法都係有好過冇，幫唔到幾多」，表明絕對贊成培養更多醫生，最長遠有效的方法就是設立第三間醫學院。

田北辰說，據他所知有本地學府有興趣、有能力設立第三間醫學院，點名香港科技大學的規模、資源和歷史方面都適合設醫學院，冀本屆政府盡快拍板實行。（資料圖片/梁鵬威攝）

田北辰說，據他所知有本地學府有興趣、有能力設立第三間醫學院，點名香港科技大學的規模、資源和歷史方面都適合設醫學院，冀本屆政府盡快拍板實行。他說，今年很多IB狀元都有興趣學醫從醫，更有學生選擇本地讀醫而非海外升學，「就算我哋可以搵到全世界最好嘅醫生返嚟，始終都係本地培養嘅醫生對本港醫療系統最熟悉」，舉例生活文化、氣候環境，都是本地醫生才最了解，況且醫生不足並非香港獨有，海外醫生又要跟別人爭，設立第三間醫學院才治標治本。

科技大學有意開辦本港第三間醫學院（資料圖片）

田北辰又說，下一步要考慮設立牙醫學院，引述政府稱未必有需要，但他相信大部份香港市民都感受到牙醫不足，希望政府不要後知後覺。