胡定旭：應盡快籌辦第三間醫學院　爭取27/28年度錄取首批學生

醫管局前主席胡定旭今日（8日）在報章撰文指，隨着香港人口急劇老化，培育醫生需時又甚長，建議政府盡快啟動籌辦第三家醫學院的工作，又倡議可考慮引用美國和英國醫學院一些課程的做法，直接收錄擁有大學學士資格的畢業生為醫科生，擴大醫科生生源，倡目標爭取2027/28年度收錄首批醫科生。



胡定旭撰文指政府應盡快籌辦第三間醫學院。 （資料圖片／余俊亮攝）

胡定旭在《明報》撰文指，現屆政府銳意推出政策讓更多非本地培訓醫生可在港執業，但香港每千人口醫生比例僅2.1，落後於新加坡等地方，公院全職醫生離職數字多年持續高企，對服務已有影響。

醫衛局「醫療人力推算2023」推算2030年、2035年、2040年本港欠過千名醫生，但短缺會由2030年1570人縮窄至2045年940人。

胡定旭指增加醫生供應的其中一方案是增加目前兩家醫學院名額。圖為港大醫學院。（何瑞芬攝）

他認為，醫生不足是全球面對的問題，爭取非本地醫生來港執業非長久計，培訓更多本地醫生才是長治久安的良策。增加本地醫科學額方面，他說第一方案是增加現時兩間醫學院醫科生名額，但由於基本設施嚴重不足，以致每年要錄取400個醫科生的目標仍未有落實時間表。

因此，他建議政府盡快啟動籌辦第三家醫學院工作，並考慮引用美國和英國一些醫學院安排，直接錄取有大學學士資格的畢業生，擴大醫科生生源。他認為，醫管局七大聯網均有龍頭醫院，有信心有能力支援第三家醫學院成為教學醫院。

科技大學有意開辦本港第三間醫學院（資料圖片）

港大醫學院和中大醫學院提供6年制醫學學士課程，成績達標者可選5年修畢。科大表明爭取建立第三間醫學院，擬招收已持首個學士學位的人，提供4年制「學士後學士醫學課程」；理大則冀成立「醫工結合」醫學院，浸大有意興建中西醫學院。