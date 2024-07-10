通行證｜團體資助100名少數族裔青年辦證　區議員黃舒明協助預約

非中國籍香港永久居民即日起可以申請通行證，由經民聯油尖旺區議員黃舒明擔任總監的香港內地青年義工交流協會，聯同多個團體資助和協助少數族裔青年辦證，首階段有100人受惠，有經濟困難的青年會獲全額資助260元證件費，油尖旺區少數族裔基層家庭眾多，預告下月展開下階段計劃。



香港內地青年義工交流協會協助和資助100名少數族裔青年辦理回鄉證。（香港內地青年義工交流協會相片）

香港內地青年義工交流協會甄選有迫切需要申請回鄉證的青年，除了協助登記預約、陪同前往申請，亦會資助有經濟困難的青年辦證，首次申請回鄉證費用為260元，首階段100人受惠，計劃是與新家園協會、香港培青發展基金會及HOME CENTRE合辦。

香港內地青年義工交流協會協助和資助100名少數族裔青年辦理回鄉證。（香港內地青年義工交流協會相片）

黃舒明表示，油尖旺區少數族裔家庭眾多，為配合國家惠港政策，促進內地及香港青年交流，故聯同區內多個服務少數族裔青年的團體，協助他們辦理回鄉證，希望少數族裔青年多往內地，擁抱國家發展機遇，為粵港澳大灣區盡一份力。油尖旺區少數族裔基層家庭眾多，黃舒明預告8月展開第二期計劃。

香港內地青年義工交流協會協助和資助100名少數族裔青年辦理回鄉證。（香港內地青年義工交流協會相片）

香港內地青年義工交流協會協助和資助100名少數族裔青年辦理回鄉證。（香港內地青年義工交流協會相片）

資助回鄉證申請費的協會名譽會長劉永桂表示，新措施讓少數族裔青年達成北上心願，他們一直以來因簽證費用高昂及過關手續繁瑣，影響參與內地交流團，無法與同學於假期時北上消閒遊樂，阻礙交流。他說很多少數族裔高中及大學生很憧憬前往內地，看看發展機遇，無奈家庭經濟困難無法申辦簽證，希望資助有家庭經濟困難青年的申辦費用，讓基層青年都有機會往內地尋找機會。