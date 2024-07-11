粵港合作聯席會議明舉行　一度突然延期　港府代表團有變動

粵港合作聯席會議第24次會議，原訂於6月27日舉行，但當日早上突然宣布延期，未有交代原因。特首李家超明日（12日）下午將率領特區政府代表團前赴廣州，與廣東省省長王偉中主持廣粵港合作聯席會議第24次會議，而代表團成員較6月底公布時有變動。



行政長官李家超7月12日率領特區政府代表團，到廣州出席粵港合作聯席會議第二十四次會議。（資料圖片/歐嘉樂攝）

政府6月25日新聞稿指，今次會議主題為「推進粵港合作高質量發展，做實粵港澳大灣區『一點兩地』全新定位」，粵港兩地將討論推進在創新科技、金融、醫療衞生、跨境交通和貿易等領域上的合作。

今日新聞稿則未提及會議主題，而內容仍是「討論推進在創新科技、金融、醫療衞生、跨境交通和貿易等領域上的合作」不變。

對比原訂6月27日舉行的粵港合作聯席會議第二十四次會議，7月12日會議多了署理商務及經濟發展局局長陳百里。（資料圖片/梁鵬威攝）

較6月底公布多了商經局代表

明日代表團成員包括政務司司長陳國基、律政司副司長張國鈞、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、醫務衞生局局長盧寵茂、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東、署理商務及經濟發展局局長陳百里和署理環境及生態局局長黃淑嫻。

對比6月新聞稿，明日會議多了商務及經濟發展局代表，但特首辦主任葉文娟則未顯示會隨團北上。

李家超將於明日晚上返港。