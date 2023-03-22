粵港合作｜鄭雁雄：合則利來　香港做好超級聯繫人風光無限

中聯辦主任鄭雁雄昨日（21日）指，港粵合作蘊含著多方面巨大的服務合作空間和需求，應更清醒認識到港粵合則利來、分則利往，香港更當好大灣區超級聯繫人，更好參與大灣區建設，將可共同打造「風光無限」的大灣區壯麗圖景。



他又提到中聯辦當中的角色，強調要當好超級牽線人、超級勤務員，做好聯絡服務工作，全面準確落實中央意圖，齊心協力推進港粵交流合作。



鄭雁雄（左）指強調粵港合作將會風光無限

鄭雁雄出席廣東省春茗活動時致辭指，黨中央深情寄望香港更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。港粵兩地的同向互補關係蘊含著巨大的貿易、金融、能源、人才、人力、科技、信息、服務合作空間和需求。

粵港同屬嶺南文化 交流條件得天獨厚

他又指，香港與廣東同處一個灣區，同屬嶺南文化、同講廣東話、愛吃廣東菜、同唱粵歌，交流交往交融的條件得天獨厚，必定「金風玉露一相逢、便勝卻人間無數」。

鄭雁雄續指，香港如今從由亂到治走向由治及興，更清醒認識到，香港治則利來、亂則利往，港粵合則利來、分則利往，更能當好大灣區超級聯繫人，更好參與大灣區建設。

至於中聯辦的角色，他指也要當好超級牽線人、超級勤務員，做好聯絡服務工作，全面準確貫徹「一國兩制」方針，全面準確落實中央意圖，齊心協力推進港粵交流合作，共同打造「風光無限」的大灣區壯麗圖景。

全國政協副主席梁振英、行政長官李家超及來港參與粵港合作聯席會議的廣東省省長王偉中亦出席，王偉中並代表廣東省委省政府致辭。