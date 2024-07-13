張欣宇陪小情人看《盛舞之夜》被震撼：把握文藝機遇｜政壇諸事町

「武林盛舞嘉年華」的壓軸節目《盛舞之夜》昨日（7月9日）起一連三日演出，香港新方向立法會新界北議員張欣宇特意推掉應酬，陪伴喜歡舞蹈的小女兒到香港文化中心大劇院欣賞表演。他自言是「舞蹈門外漢」，但對《盛舞之夜》感到十分震撼，從沒想過「武術」可以如此融入「舞蹈」。他又認為，大灣區城市基建緊密連接之下，香港更應把握機遇開拓文藝市場，為灣區觀眾提供更多結合中西文化特色的節目。



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舞蹈門外漢被武蹈震撼

現年35歲的張欣宇育有三個小朋友，他平日忙於立法會工作，只能儘量婉拒晚上應酬活動，抽些時間享受親子之樂。昨日立法會財務委員會會議結束後，他馬不停蹄趕到香港文化中心大劇院，陪伴女兒欣賞她在街頭看到海報後極力要求觀看的舞劇《盛舞之夜》。

「作為一個舞蹈門外漢，有機會近距離觀賞專業舞蹈演員所展現出的力量、節奏感、協調性以及表演臺風，還是感到十分震撼。」張欣宇在Facebook專頁分享觀後感，認為融合中國傳統和西方經典的整場表演都很精彩，由香港芭蕾舞團帶來的《天鵝湖》黑天鵝連環轉引發觀眾陣陣驚嘆，而由深圳歌劇舞劇院壓軸表演的《詠春》更是令他直呼過癮，「沒想到當武術融入舞蹈，節奏快慢的變換，能够呈現出和功夫片截然不同的觀賞體驗。」

港應把握文藝市場機遇

張欣宇自言向來對文藝事務認知有限，直到入場時才發現原來《盛舞之夜》就是香港七月盛事「武林盛舞嘉年華」的一部份，而是次觀賞也觸發他思考香港進一步開拓舞劇市場的可能性。張欣宇認為，香港在大眾流行的演唱會和小眾路線的文藝表演方面都很有吸引力，例如他在散場時留意到有不少觀眾是專程從外地慕名來港觀賞演出，相信在粵港澳大灣區城市交通基建緊密連接之下，以前很多時間和空間上的不可能都開始變得可能，而只要香港把握文藝市場發展的機遇，可為灣區觀眾提供更多結合中西文化特色的節目。

「武林盛舞嘉年華」以「武舞共融」為主題，其中《盛舞之夜》雲集內地及香港的頂尖藝術團體、舞蹈家和武術家同場獻演，每場有11個劇目，包括《只此青綠》、《詠春》、《紅樓夢》等選段。主辦機構唐婭藝術創辦人唐婭致表示：「『盛舞之夜』秉持弘揚中華優秀傳統文化，促進中西文化交流共融的理念。希望通過演出讓觀眾感受到中國文化的深邃內涵和魅力，同時展示香港作為文化之都的光彩、向世界傳揚中華文化的窗口角色。」