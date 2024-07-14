文憑試周三放榜　陳茂波勉勵擁抱轉變　楊何蓓茵籲早了解政府職位

中學文憑試（DSE）將於周三（17日）放榜，財政司司長陳茂波今日（14日）勉勵應屆考生，他希望透過創科為青年提供更優質的就業選擇，只要能夠擁抱轉變，必定能為未來開拓新天地。公務員事務局局長楊何蓓茵說不少考生擔心出路，呼籲考生提早了解政府就業職位。



中學文憑試將於周三放榜。（黃浩謙攝)

陳茂波於網誌表示，公開考試的成績即使總結了過去的努力，卻肯定不能斷定同學的未來。成績再好，都超越不過驕傲自滿帶來的自我局限；成績再差，都阻止不了創意與堅持迸發的無限可能。楊何蓓茵亦於社交專頁表示，公開試的成績並不代表人生的全部，獲得理想成績，固然可喜；不如預期，亦不需灰心氣餒。只要努力不懈，一定可以創出屬於自己的一片天。

陳茂波：擁抱轉變開拓新天地 楊何蓓茵：提早了解政府就業職位

陳茂波表示，政府希望透過推動本港的創科發展以及經濟結構多元化，增強發展的動能和韌性，並為年青人提供更多優質的就業選擇，讓不同志趣和能力的人都能發揮所長。年青人只要能夠擁抱轉變、敢於想像、持續學習、堅毅前行，必定能為自己未來的發展開拓新天地。

楊何蓓茵鼓勵有志服務社會的考生，可以提早了解政府提供的多元化就業職位。她亦留意到有團體在放榜前的調查，發現有逾六成高中生擔憂出路，故希望各界能為考生送上祝福，以鼓勵、陪伴和支持，助他們以積極正面的心態，迎接未來的各項挑戰。

楊何蓓茵於社交專頁鼓勵有志服務社會的考生，可以提早了解政府提供的多元化就業職位。（歐嘉樂攝）

四個學年合共撥款逾13億元 鼓勵中小學推行科普教育

政府於2019/20至2023/24這4個學年內，合共撥款逾13億元，在中小學推動「中學IT創新實驗室」計劃及「奇趣IT識多啲」計劃，分別向每所資助中學提供最高一百萬元及每所資助小學提供最高四十萬元的資助，讓校方自行添置資訊科技設備或專業服務，以及舉辦更多資訊科技相關的課外活動。

而年初發表的《財政預算案》亦表明會再增撥1.34億元，延長「奇趣IT識多啲」計劃兩個學年，並向每所資助小學提供最多三十萬元的資助。陳茂波表示，政府非常重視中小學的科普啟蒙和教育，希望能從小做起，培育香港創科發展所需要的人才根基。

財政司司長陳茂波表示，政府非常重視中小學的科普啟蒙和教育。（盧翊銘攝）

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）在2020/21學年推出「中學IT創新實驗室」計劃，冀加深中學生對嶄新資訊科技的認識，例如人工智能、區塊鏈、雲端運算、大數據等。資科辦於2021/22學年再開展「奇趣IT識多啲」計劃，旨在透過課外活動激發小學生對資訊科技的興趣，並加強資訊科技方面的基本知識，從而提高他們修讀科學、科技、工程及數學（STEM）科目的興趣，為將來融入數碼社會作好準備。

港投公司本周五公布的第三家合作伙伴企業

陳茂波亦透露，繼「AI獨角獸」思謀集團（SmartMore）及生命科學人工智能大模型公司百圖生科（BioMap）兩家企業， 香港投資管理有限公司（港投公司）將在本周五（19日）於人工智能的論壇上，與一家專注通用人工智能大模型機械人研發的公司啟動合作。該公司將是港投公司公布的第三家合作伙伴企業。而論壇的重點之一是青年人才培育，屆時將邀請高中學生跟論壇嘉賓交流，並讓他們與新研發的人工智能機械人互動。