基層醫療署正式成立　政府研賦權界定服務提供者及監察質素

政府今日（15日）宣布醫務衞生局轄下基層醫療署正式成立，承接現有基層醫療健康辦事處的工作。政府同時成立基層醫療委員會，協助基層醫療署有效發揮其職能及行使其職權。醫衞局局長盧寵茂表示，基層醫療署會更全面地統籌管理公私營界別的基層醫療服務。政府會研究賦權基層醫療署權限和法定權力，包括界定基層醫療服務提供者、審核和監察相關人員的服務質素、訂立適用於私營基層醫療服務提供者的服務標準，及設立服務質素保證機制等。



基層醫療健康專員彭飛舟將統領基層醫療署。（黃浩謙攝）

盧寵茂指，基層醫療署會整合和統籌由衞生署、醫院管理局、非政府機構，及私營醫療界別各個不同單位提供的基層醫療服務，及發展全新的服務和管理模式，全方位鞏固和促進基層醫療發展。

基層醫療健康專員彭飛舟將帶領基層醫療署，該署有三個主要工作方向，首先包括統籌基層醫療服務，加強跨界別及跨組織協調；將與醫管局重新檢視普通科門診的服務範圍，與衞生署商討重整婦女健康中心和長者健康中心服務，強化地區康健中心作為基層醫療服務樞紐及個案經理的角色，同時透過策略採購規劃服務和分配資源，研究設立社區藥物名冊及社區藥房計劃。

政府銳意發展基層醫療體系（資料圖片／梁鵬威攝）

其次，是制定標準和協定護理流程，建立更有系統的病人轉介機制，以便在共同協定護理流程下管理病人轉介，連貫各地區康健中心，並透過電子健康紀錄互通系統（醫健通）作為中央平台整合及互通資訊。將來醫健通的「e+轉介」功能會提供實時、安全的電子轉介系統，協助基層醫療健康服務提供者履行其個案管理和把關的角色，確保基層醫療服務質素。

加強基層醫療專業人員培訓，基層醫療署將會設立涵蓋所有基層醫療專業人員的《基層醫療名冊》（《名冊》），並為《名冊》內的醫療專業人員訂定資歷和培訓要求，持續提升基層醫療服務的質素。

為協助基層醫療署有效發揮其職能及行使其職權而成立的基層醫療委員會，由基層醫療健康專員彭飛舟兼任主席，成員除了官方代表，非官方成員包括家庭醫學、中醫、牙科相關範疇的專家和其他專業界別人士，當中包括行政會議成員、本身是醫生的林正財、前港大醫學院院長、現任馬會慈善及社區事務執行總監的梁卓偉教授、家庭醫學專科醫生李國棟等。