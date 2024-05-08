整合政府基層醫療服務、訂質素保證機制　基層醫療署年中成立

醫務衞生局轄下基層醫療署將在年中成立。醫衞局提交立法會衞生事務委員會文件指，現時轄下基層醫療健康辦事處將改組成為「基層醫療署」，將檢視及整合現時在衞生署轄下部分基層醫療服務，包括婦女健康中心、長者健康中心等，逐步整合至各康健中心，或視乎情況透過策略採構整合至私營醫療服務提供者，減少服務重疊及提升資源運用效率。



醫務衞生局轄下基層醫療署將在年中成立（資料圖片）

此外，基層醫療署在推行慢病共治計劃過程中會積極與醫管局討論，重新定位普通科門診服務，以「優先照顧弱勢社群」，尤其是低收入家庭及貧困長者，並逐步在門診服務加入預防為本、和慢性疾病篩查及管理服務。

醫衞局在文件中指，為強化本港的基層醫療健康系統，2022年12月公布《基層醫療健康藍圖》，重點提出一系列改革措施，以制定基層醫療發展方向及策略，應對伴隨人口老化及慢性疾病病患率上升而來的挑戰。策略包括以預防為重，以社區為本，以家庭為中心，「早發現，早治理」。當局正致力逐步推展 《藍圖》各項建議，當中包括逐步將現時醫衞局轄下基層醫療健康辦事處改組成基層醫療署，透過單一架構，管理基層醫療健康服務的提供、標準制定、質素保證及基層醫療專業人員的培訓，並透過策略採購統籌處，以策略採購的方式規劃基層醫療健康服務及分配資源，加強統籌及管理公私營界別的基層醫療服務，制訂標準。

政府又會成立基層醫療委員會，就基層醫療服務發展等方面，協助基層醫療署發揮其職能及行使職權。委員會將由包括家庭醫學、中醫、牙科相關範疇的專家及其他專業界別人士、相關政策局及部門官方委員組成。基層醫療健康專員將同時兼任基層醫療委員會主 席。

現時，基層醫療健康辦事處有大約90名員工，包括公務員、醫管局調派的人員和非公務員合約僱員。基層醫療署人手會由基層醫療健康辦事處現今編制組成，並將繼續透過由醫管局調派人手以加強編制。

醫衞局又指，將參照現時衞生署安排，長遠會將基層醫療署發展為局方轄下獨立部門，並研究制定新法例賦予基層醫療署權限和法定權力，包括定義基層醫療服務提供者、審核和監察相關人員的服務質素。亦會立適用於私營基層醫療服務的提供者服務標準，如要求他們必須遵守特定慢性疾病，或其他病種而頒布的參考概覽，並為基層醫療服務設立質素保證機制等。

此外，局方會將現時的《基層醫療指南》轉型為《基層醫療名冊》，要求名冊內醫護提供者在取得病人明確同意後，需將指明類別的健康資料存入醫健通，以便收集基層醫療健康服務資料。