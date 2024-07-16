民研：李家超民望微升至50.5分　有16%受訪者給予0分

最新民望調查顯示，行政長官李家超本月初的最新評分為 50.5 分，較5月份同樣調查輕微上升 1.6 分，但也有 16%受訪者給予 0 分。而其最新支持率為 55%，反對率 34%，民望淨值為正 21 個百分點，較5月份數字輕微上升 1 個百分點。而受訪者對政府的滿意度也有上升。



7月16日，行政長官李家超在行政會議前見記者，最新民調顯示其評分輕微上升至50.5分。（盧翊銘攝）

香港民意研究所於7月2日至10日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問及透過電話短訊隨機 邀請市民參與網上調查的混合方式，成功訪問 893 名香港居民，當中包括 671 個電話訪問樣本及 222 個電話短訊網上調查樣本。但今次公布的民調結果，集中分析電話訪問部分所得的數據，並不包括電話短訊網上調查樣本。香港民研強調，雖然樣本總數減少三分一，但與以往的調查及分析方法一致，因此結果可以直接比較。

電話訪問部分結果顯示，特首李家超的最新評分為 50.5 分，較5月份電話調查結果的48.9分輕微上升 1.6 分，但有 16%受訪者給予 0 分。特首的最新支持率為 55%，反對率為 34%，兩者較5月份分別上升2個百分點和1個百分點，其民望淨值為正 21 個百分點，也較5月份數字輕微上升 1 個百分點。

受訪者對政府表現滿意率稍高於不滿率（資料圖片）

政府滿意率微升

政府民望方面，特區政府的最新滿意率為 44%，不滿率為 41%，滿意率淨值為正 3 個百分點， 滿意率淨值較5月份數字上升 9 個百分點。