李家超民望56.9分、1成受訪者給0分 政治狀況滿意度顯著下跌

特首李家超最新民望評分為56.9分，較之前兩次上升2.5分。不過，有一成受訪者給予0分的評分。



與三個月前比較，受訪者對政治狀況滿意淨值錄得顯著跌幅，大幅下跌11個百分點。



香港民意研究所在5月3日至18日進行隨機抽樣電話訪問，成功訪問1,003市民，調查顯示，李家超的民望評分為56.9分，較3月和4月的54.3分上升2.5分，但仍低於2月的59.2分。

不過，值得注意的是有 10%受訪者給予李家超 0 分的評分。其支持率為 51%，反對率為 36%，民望淨值為正15 個百分點。民意研究計劃認為，李家超的評分及民望淨值相比一個月前沒有顯著變化。

政府民望方面，最新滿意率為 48%，不滿率為 30%，滿意率淨值為正 18 個百分點，數字相比一個月前同樣沒有顯著變化。

受訪者對政府狀況滿意度顯著下跌

而受訪者對現時民生、政治及經濟狀況的評價，最新滿意率分別為 37%、36%及 31%， 滿意淨值分別為- 2、-4 及-10 個百分點，平均量值則分別為 2.9、2.8 及 2.8，即整體上接近「一半半」。與三個月前比較，政治狀況滿意淨值錄得顯著跌幅，由＋8百分點大幅下跌11個百分點至-4個百分點。而民生狀況滿意淨值雖然沒有顯著變化，但創 2017 年 11 月以來新高。

以0至10分計算，受訪者對民生、經濟及政治問題關心程度的評分分別是7.47、7.44及5.81分，數字於過去半年變化不大，但對政治問題關心程度的評分則創2015年6月以來新低。