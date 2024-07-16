DSE放榜2024｜鄧炳強上載早餐照打氣：挫折都可以造就100分嘅人生

明天是應屆文憑試DSE放榜大日子，多名問責局長在社交平台發文為考生打氣。保安局局長鄧炳強更上載一張他今早（16日）早餐的照片，寓意考試總有高低分，高分值得慶賀，低分亦唔代表人生失敗，挫折都可以造就100分嘅人生。



照片可見，鄧炳強的早餐有一條香腸和兩隻煎蛋，砌成一百分的模樣。他發文的標題為你「唔理放榜幾多分 • 人生都可100分〕，寄語各位DSE考生，放眼未來，人生路上總有成敗得失，好與壞都是豐富人生的體驗。他期望各考生今晚好好休息，放鬆心情迎接放榜日。

教育局局長蔡若蓮呼籲考生，如有需要，大家可致電學友社放榜輔導熱線尋求支援（蔡若蓮FB圖片）

蔡若蓮：與考生同行

教育局局長蔡若蓮也在社交平台發文，指與考生同行。她指，放榜在即，考生難免心情忐忑。如有需要，可致電學友社放榜輔導熱線2503 3399，或通過網上面談和即時聊天平台，輔導員會解答在升學路途的疑惑，及提供情緒輔導服務。

許正宇分享自身經驗 3A口訣勉勵考生

財經事務及庫務局局長許正宇也發文，以三個英文字——Accept（接受）、Adapt（適應）、Advance（提升自己），為考生打氣。他勉勵考生在人生路上無論遇到甚麼挑戰，都請謹記不斷接受、適應、再前進。

他指，每一個結果都是一段旅程的終點，同時也是另一段旅程的起點。文憑試放榜是漫長人生路上的其中一個考驗，這一刻的成敗並不代表人生的全部，而是累積寶貴經驗的機會，讓大家通向未來更精彩的篇章。他希望考生們都能善用這套3A口訣，相信自己，在面對難關時找到前進的力量。