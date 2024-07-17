醫管局歡迎立法會通過護士註冊修例　將赴星馬宣傳招攬護士來港

​醫院管理局歡迎立法會今日（17日）通過《2023年護士註冊（修訂）條例草案》，為合資格的非本地培訓護士來港工作開闢新途徑。醫管局正計劃前往不同國家和地區，包括於本月前往新加坡及8月前往馬來西亞，以宣傳推廣這項新政策及介紹在本港公立醫院的發展機遇，吸引合資格的非本地培訓護士來港工作。



醫管局將有專人為有意應徵人士提供一站式支援及諮詢服務，包括提供就業資訊、跟進查詢及處理相關申請等。



醫管局發聲明指，將全力配合政府推動有關政策，包括主動前往不同國家和地區宣傳，積極招聘更多合資格非本地培訓護士，以紓緩公立醫院的服務壓力。發言人表示，修訂條例將有助醫管局開拓護士人手來源，以維持公營醫療的可持續發展。面對人口老化及醫療需求持續增加，醫管局正陸續推展兩個醫院發展計劃，增加公營醫療的硬件設施及提升服務量。除了繼續吸納本地醫護人才，醫管局亦可透過新增的有限度註冊／登記和特別註冊／登記途徑，招聘更多合資格的非本地培訓護士加入公立醫院，以應對與日俱增的服務需求。

醫管局強調本地培訓的醫護人員仍然是香港醫療服務的基石 (資料圖片／余俊亮攝）

醫管局：本地培訓的醫護仍是香港醫療服務基石

發言人強調，本地培訓的醫護人員仍然是香港醫療服務的基石，醫管局會繼續優先招聘合適的本地培訓護士，同時會繼續採取各項人力資源措施，包括持續完善護士的專業發展、培訓機會和晉升階梯，亦會繼續增聘全職和兼職護士以及推行退休後延任計劃等，以增加及挽留護士人手。