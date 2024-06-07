醫療人手｜推算醫生、牙醫、護士2035年全缺人　牙醫2040起有轉機

公營牙科爆亂象，人手短缺為原因之一，醫管局新一份「醫療人手推算」，牙醫短中期雖分別有180及120個短缺，但至2040年起人力差距逆轉，溢出20人，至2045年更擴至溢出180人。報告指推算期末短缺況不明顯，是因過去數年實行增加本地培訓學額措施所得的成果；但牙齒衞生員人手會短中長則仍有1,500人至470人短缺。



不過，報告揭示醫生護士短缺問題至2045年都得不到解決，其中醫生會在2030年擴至1,570個空缺，之後逐年回落，但到2045年仍缺940人。至於短缺問題最嚴重的普通科護士，報告預料其人力差距會進一步擴闊，2025年空缺達9,500人，至2045年仍推算有4,200個空缺。



管局新一輪「醫療人手推算」，卻推算牙醫短中期雖分別有180及120個短缺，至2040年起人力差距逆轉，溢出20人，至2045年更擴至溢出180人。（資料圖片）

醫務衞生局向立法會衞生事務委員會提交醫管局「醫療人手推算2023」，報告提到近日備受爭議的牙科服務，推算牙醫人手短中期有欠缺，2025、2030及2035年分別欠缺210、180及120人，差距需求比率約4.6%至8.7%。

不過，報告推算至期末、即長期，短缺情況較不明顯，至2040年更會短缺問題得到逆轉，反溢出20人，到2045年更溢出180人，差距需求比率達-0.6%至-6.8%。

報告稱，今次推算已考慮旨在提升全民口腔健康的部分新措施對人手影響，包括擴展針對不同年齡層的基層牙科服務，及加強協助弱勢社群的牙科服務等，報告建議當局採取措施回應短中期牙醫人手不足的問題，並進一步觀察長期的人手供求情況。

醫護人員早前先後請願，要求醫管局正視人手不足問題，醫委會通過豁免海外專科醫生的實習方案，有望初步紓緩人手不問問題。（資料圖片／梁鵬威攝）

至於醫生方面，報告預計2025年人手差1,440人，並於2030年擴大至1,570人，之後慢慢回落，到2045年仍有940人差距，差距需求比率介乎5.4%至10.4%；相關年份推算較上一份報告稍有回落。

報告稱，由於人口增長和人口老化的普遍人口結構因素，加上慢性疾病的醫療負擔加重，醫生人手在短期至長期持續短缺。隨過去數個三年期內醫科學額增多，本地培訓畢業生供應提升，同時引入更多非本地培訓醫生，料2032年打後人手差距會收窄。

報告稱，儘管上述措施有助增加本地和非本地培訓醫生的供應，醫生人手短缺、尤其公營界別仍備受關注，建議繼續採取有助增加本地和合資格非本地培訓醫生供應的措施，包括進一步增加本地醫科學額、招聘和挽留公營界別的醫生，以及為新增的特別和有限度註冊途徑提供便利等。

新一份醫療人手推算，料2030年缺9,500名護士。（資料圖片／余俊亮攝）

在多個醫療人手範疇中，普通科護士短缺最為嚴重。報告預料，2030年普通科護士人手短缺達至高峰，9,500人，差距需求比率高達17.1%；之後雖然逐年回落但仍處高位，至2045年仍有4,200個缺口。

報告稱，與上次推算比較，預計短中期普通科護士的人力差距將進一步擴闊 ，反映公私營和福利界別的需求有增無減；自資學額仍是較為靈活做法，可按市場需求適時調整普通科護士學額，又建議盡早採取措施積極回應護士人手不足的問題，包括引入合資格非本地培訓護士及進一步提升本地培訓。