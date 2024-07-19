財會批逾13億財務承擔　葉劉質疑部分研發中心價值：政府改革太慢

立法會暑假休會前的最後一次財務委員會今日（19日）舉行，通過在創科基金下增加及開立共13億450萬元財政承擔額，用以支持4所研發中心運作。不過，行會召集人、新民黨議員葉劉淑儀質疑部分研發中心的存在價值，批評政府太遲把汽車科技研發中心併入生產力促進局，反映「改革做得太慢」；同時又質疑香港紡織及成衣研發中心的效益，更以內地時尚品牌SHEIN為例，指SHEIN遲於中心成立，但已發展成市㥀百億美元的公司。



另外，財委會主席陳振英在會議結束前，提點議員提問必須與財政有關，指現時議員的提問七成涉及政策問題，理應在相關事務委員會上提出，他說：「你哋想問政策問題，唔該請帶返少少財務嘅問題呀！」



葉劉淑儀關注多個研發中心的經濟效益（立法會直播截圖）

政府建議的財政承擔額用以繼續推動應用研發和技術轉移與促進研發成果商品化的工作，包括把納米及先進材料研發院的核准承擔額增加3億8,580萬元；把香港紡織及成衣研發中心的核准承擔額增加1億7,500萬元；把物流及供應鏈多元技術研發中心的核准承擔額增加2億6,240萬元；及為香港應用科技研究院 (應科院 ) 開立一筆為數4億8,130萬元的新承擔額。此外，由於汽車科技研發中心將於明年4月併入生產力促進局，創科署署長亦建議讓汽車科技研發中心繼續使用已核准的承擔額結餘至用罄為止。

行政會議召集人兼新民黨立法會議員葉劉淑儀質疑部分科研中心的存在價值，她以汽車科技研發中心為例，指早在2012年11月已合併並成為生產力局的一部份，但竟要待至明年4月才正式併入成為生促局轄下一個部門，她指可惜合併如今才發生，認為應更早便進行重組：「反映特區政府的改革做得太慢」。

另外，香港紡織及成衣研發中心上年度來自業界的收入減少58%，跌至二千六百多萬，商品化及其他收入也跌至一千一百多萬，大跌71%。葉劉淑儀對此也表示關注，她指中心稱有存在價值，有助業界了解內地、世界市場，但中心成立於2006年，內地時尚品牌SHEIN創立於2008年，已成為百億美元市值公司，認為作為內地企業較中心更了解內地市場，質疑中心的經濟成效和存在價值。

孫東強調香港紡織及成衣研發中心一直在業內深耕細作（立法會直播截圖）

創新科技及工業局局長孫東回應指，研發中心一直在業內深耕細作；中心總監（業務拓展）陳念群則強調，預期在2025-26至2027-28年度開展約72個項目，會繼續進行協助紡織製衣這傳統工業邁向高技術含量及高增值發展的研究，推廣可持續發展及循環經濟，發展新質生產力。