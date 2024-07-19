AI｜港投行投資具身智能領域　陳茂波：香港能成創科重要樞紐

財政司司長陳茂波今日（19日）出席香港投資管理有限公司與北京銀河通用機器人公司合作的啟動禮，他表示，今次合作顯示特區政府對推動AI產業的決心，只要凝心聚力、奮發並進，香港與粵港澳大灣區一起，必定能成為全球科創的重要樞紐，為整個地區的經濟加速高質量發展，也為國家和全球的科技發展，及社會進步作出更大貢獻。



港投公司與專注具身智能(Embodied AI)領域的企業銀河通用機器人擴展合作，是繼人工智能語言大模型公司思謀及百圖生科後，港投短期內第三間合作的科技公司。



陳茂波今日（七月十九日）在「探索人工智能終極形態 共創香港奇蹟下一浪」論壇致辭。（政府新聞處）

陳茂波致辭時說，國家是世界第二大經濟體，有完整供應鏈及全覆蓋的製造業、規模化生產、超大規模市場，加上有政策支持，並對科技持續投入資源，及龐大數據庫，高質素的科技人才，和廣大應用場景，這些優勢會共同推動未來AI產業的快速發展。

陳茂波指，今次合作顯示特區政府對推動AI產業發展的決心（政府新聞處）

現場有論壇，邀請30多名高中生參與。陳茂波說，創科領域的創業者很多是非常年輕，形容他們是「敢想、敢夢、敢探索」的人才，需要放開懷抱及勇於探索。

他又說，AI及具身智能技術，集合機械工程、電子工程、計算機科學等多個學科的研究成果和技術，最終會應用在醫療、教育、製造及服務等多個行業，需要跨學科的知識，滿足不同領域的要求，亦要具有商業化能力和頭腦的人才，將它落地和營運，因此支持這些行業的發展，跨學科人才是重要資源。

陳茂波（中）今日（19日）出席「探索人工智能終極形態 共創香港奇蹟下一浪」論壇，與香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊（右）和北大—銀河通用具身智能聯合實驗室主任王鶴博士（左）主持啟動儀式。（政府新聞處）

港投陳家齊：具身智能是人工智能的集大成者

港投行政總裁陳家齊表示，具身智能是人工智能的集大成者，集合包括語言理解、視覺、認知、推理和學習等不同技術，可理解人類說話，能與環境互動，並能自行學習和自主控制身體各部件對環境作物理操作，是較前沿和複雜的領域，技術准入門檻非常高。陳家齊說，今年被業界普遍視為具身智能發展元年，有數據顯示，去年全球具身智能市場規模18億美元，預計2028年將達138億美元。而具身智能正是加速培育新質生產力，推動高質量發展的內涵之一，也符合剛結束的三中全會提出的高水平發展要求。