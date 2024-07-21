北部都會區｜劉國勳支持調整公私營房屋五五比：按實際情況研究

鑑於往時持續高企的樓市逐步回落，外界提議七三的公私營房屋比例需要調整，發展局局長甯漢豪說未來絕對有空間調校七三的比例，部分情況甚至可以五五比，民建聯新界北劉國勳說早年推動北都時已提出北都要調整公私型房屋比例，認為是時候根據產業發展方向等實際情況，研究調整比例配合整體發展。



甯漢豪表示房屋規劃不需要一定七成是公屋。(無綫新聞《講清講楚》截圖)

甯漢豪：新界北新市鎮土地用途稍後會出台 部分可五五比

甯漢豪今(21日)說現時陸續推出的研究報告，例如新田科技城應預做多少房屋，局方都有個註腳說明，房屋規劃不需要一定七成是公屋，未來例如新界北新市鎮，局方仍規劃研究，今年稍後會出台土地用途，在一個底盤有好多配合不同情境的假設，部分情況可以一半一半即五五比，舉例尖鼻咀、流浮山、白泥一帶附近都會有一個北都版本的數碼港，因人才比較多，七三比不適用。

政府公布《北部都會區行動綱領》，提出由西至東四大區域，包括高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業、藍綠康樂旅遊生態圈。（圖片來源：北部都會區政府網站）

北都以創科和專業服務範疇為主 七三比難以配對

劉國勳稱早前已提出，北部都會區以創科和專業服務範疇為主，若公私營房屋的比例仍是七三的比例，相信產業結構、人口及住屋結構難以配對，提出公私營房屋比例需加以調整，例如變成六四比，或者五五比。而除公營、私營房屋外，北部都會區亦可發展人才公寓等不同房屋種類，以配合實際需要、與產業發展相輔相成。

他續說一直提倡北部都會區為香港經濟創造動力，應以產業為主，公私營房屋比例應視乎產業發展方向等，按需要及實際情況調整，對於政府亦表明會研究調整比例，表示歡迎及支持。

政府加快興建公屋，又推出三萬個簡約公屋單位，公共房屋綜合輪候時間有望縮短，劉國勳認為是時候在不同的發展項目，根據產業發展方向等實際情況，研究調整公私營比例，更配合整體發展，他又說今屆政府已覓得可建41萬伙公營房屋土地，比原本預計未來10年的需求更多，惟有「頭輕尾重」之勢，約三分一預計在第一個5年期落成，餘下預計在第二個5年期落成，期望加快興建公屋，輪候時間進一步縮短，而造地建屋仍要繼續，香港的土地房屋才得以可持續並健康發展。

劉國勳指北部都會區以創科和專業服務範疇為主，若公私營房屋的比例仍是七三的比例，相信產業結構、人口及住屋結構難以配對。（劉國勳提供圖片）

另外，對於甯漢豪表示正研究北部都會區發展引入「片區開發」模式，並考慮在新田科技城以「地花」概念批地。劉國勳表示一直關注北部都會區發展，歡迎政府接納「片區統籌」開發模式，既加快發展速度，同時減輕政府財政壓力。

他指早於2022年時發表《建設更好北部都會區》，已提出「片區統籌」模式發展概念。他表示，新田科技城以「地花」概念批地， 即政府在土地尚未完成平整時便推售，讓企業可以提早規劃，加快發展。他認為此舉有利招商引資，因為平整期或需兩年不等，若盡快推出完整的產業政策包，為發展不同產業做好配套，讓企業早日投標﹑規劃及進駐，提供工作機會，令北部都會區落實基建先行。