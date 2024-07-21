三中全會｜3決定涉港澳：鞏固提升港金融中心地位　聚集高端人才

中共二十屆三中全會通過《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》，新華社公布全文，合共15個部分60條，當中有3條涉及港澳，包括要完善實施區域協調發展戰略機制；要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港和澳門打造國際高端人才集聚高地；完善港澳台和僑務工作機制。



翻查全文，首先涉及港澳的是第19條，決定指要完善實施區域協調發展戰略機制，推動京津冀、長三角和粵港澳大灣區等地區，更好發揮高質量發展動力源作用。

第二項涉及港澳的是第27條決定，條文說要優化區域開放布局，發揮沿海、沿邊、沿江和交通幹線等優勢，實施自由貿易試驗區提升戰略，加快建設海南自由貿易港，並要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港和澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制；深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接；完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

至於第三項涉及港澳的決定為第32條，提到要完善大統戰工作格局，完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的政策舉措，更好發揮黨外人士作用，制定民族團結進步促進法，增強中華民族凝聚力，系統推進國家宗教中國化，加強宗教事務治理法治化，並完善港澳台和僑務工作機制。