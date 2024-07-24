夏寶龍見本港財金班子　唯獨劉麥嘉軒「消失」了？｜政壇諸事町

財政司司長陳茂波率領特區政府財金系統大部分機構負責人在三中全會閉幕後即訪京，昨日（23日）獲港澳辦主任夏寶龍接見，席期夏寶龍發表了對香港的重要期許。不過，出席會面的人士當中，獨缺少了政府公布會參與訪京行程名單上的強積金管理局主席劉麥嘉軒。據悉，劉麥嘉軒有隨團出發，消息指今次會面以會見監管機構為主，有隨團成員只會參與部分行程。



夏寶龍會見陳茂波率領的財金班子負責人（港澳辦網頁）

政府星期一（22日）公佈陳茂波傍晚率團訪京，當日的新聞稿交代的成員名單包括：「財經事務及庫務局局長許正宇、香港金融管理局總裁余偉文、證券及期貨事務監察委員會署理行政總裁蔡鳳儀、保險業監管局行政總監張雲正，以及強制性公積金計劃管理局主席劉麥嘉軒等將參與行程。」

昨晚(23日）發出的新聞稿交代夏寶龍會見陳茂波一行，指：「隨行的財經事務及庫務局局長許正宇、香港金融管理局總裁余偉文、證券及期貨事務監察委員會署理行政總裁蔡鳳儀及保險業監管局行政總監張雲正一同出席會議。」未有提及劉麥嘉軒。

積金局主席劉麥嘉軒（資料圖片）

會面以監管機構負責人為主

據悉，夏寶龍今次主要會見財金系統的監管機構行政人員，他們在會上就各自負責的範疇的監管和市場發展工作作出匯報。訪京團有成員只會參與部分行程。有分析指，積金局並不是監管機構，劉麥嘉軒並非負責日常管理的行政人員，是政府委任的主席。

陳茂波（左四）23日在北京與國家金融監督管理總局局長李雲澤（右四）會面。財經事務及庫務局局長許正宇（左二）、金融管理局總裁余偉文（右三）、保險業監管局行政總監張雲正（右二），及證券及期貨事務監察委員會署理行政總裁蔡鳳儀（左一）亦有出席。（政府新聞處）

陳茂波（右三）一行參觀北京國際大數據交易所，並與北京金控集團董事長范文仲（左四）會面，財經事務及庫務局局長許正宇（右二）、金融管理局總裁余偉文（右四）、保險業監管局行政總監張雲正（右一）參與訪問。（政府新聞處）

陳茂波一行昨天下午又與國家金融監督管理總局局長李雲澤會面，雙方討論內地和香港的經濟和金融形勢，並就銀行業、證券業、資產管理業、保險業、養老金融等多個領域的監管和協同發展，及加快推進粵港澳大灣區的金融合作，深入交流。之後，一行又到訪北京國際大數據交易所，了解交易所在發展數據交易業務方面的經驗。

政府新聞處發放的兩張會面照片的圖片說明，均未有提及劉麥嘉軒。與李雲澤的會面，除陳茂波外，財經事務及庫務局局長許正宇、金融管理局總裁余偉文、保險業監管局行政總監張雲正，及證券及期貨事務監察委員會署理行政總裁蔡鳳儀亦有出席。而北京國際大數據交易所之行，也未有提及證券及期貨事務監察委員會署理行政總裁蔡鳳儀有參與。

夏寶龍（右）見三中全會閉幕後隨即見陳茂波一行人（政府新聞處）

而夏寶龍在昨日的會面中向陳茂波一行表示，要以扎實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」。夏寶龍強調，香港要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。