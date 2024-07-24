陳茂波訪京晤夏寶龍匯報經濟情況　訪金融監管總局及大數據交易所

財政司司長陳茂波昨日（23日）展開北京訪問行程，包括拜會國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，並到訪國家金融監督管理總局和參訪北京國際大數據交易所。



陳茂波向夏寶龍匯報香港整體的經濟和金融情況，以及特區政府在行政長官領導下，全力拼經濟、謀發展方面的具體工作，包括招商引才、以創科加快培育新質生產力，促進高質量發展、開拓新市場、維護金融穩定等，並感謝國務院港澳辦和夏寶龍對鞏固和提升香港國際金融中心地位等方面的大力支持。

7月23日，夏寶龍會見陳茂波。（港澳辦）

夏寶龍：鼓勵在金融旅遊等領域開創新亮點

夏寶龍表示，充分肯定特區政府和金融監管團隊的工作。他表示，中央堅定不移貫徹落實「一國兩制」方針，支持香港用好自身優勢，貫徹落實中國共產黨二十屆三中全會精神，匯聚國際高端人才，深化粵港澳大灣區合作，並在國家對外開放中更好發揮作用。夏寶龍鼓勵香港在金融、貿易、旅遊等領域不斷推陳出新、開創新亮點，展示和發揮香港獨有的優勢和魅力，吸引更多資金、企業、人才、旅客匯聚香港。

7月23日，陳茂波（左四）與國家金融監督管理總局局長李雲澤（右四）會面。財經事務及庫務局局長許正宇（左二）、金融管理局總裁余偉文（右三）、保險業監管局行政總監張雲正（右二），以及證券及期貨事務監察委員會署理行政總裁蔡鳳儀（左一）亦有出席。（政府新聞處圖片）

陳茂波一行下午與國家金融監督管理總局局長李雲澤會面，討論內地和香港的經濟和金融形勢，並就銀行業、證券業、資產管理業、保險業、養老金融等多個領域的監管和協同發展，以及加快推進粵港澳大灣區的金融合作，深入交流。

陳茂波一行也到訪了北京國際大數據交易所，深入了解交易所在發展數據交易業務方面的經驗。 陳茂波今日（24日）繼續在北京的訪問行程。