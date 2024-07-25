沙田廉價髮廊染髮低至158元　獲政府資助聘弱勢社群助就業

有慈善機構今日（25日）在沙田開設廉價髮廊，染髮低至158元，較坊間髮廊便宜一半，希望惠及區內居民，機構獲政府資助聘請弱勢社群，完成培訓後會提供職業配對，協助他們融入社會。除了透過過渡房屋營運機構物色員工，亦歡迎所有人應徵，只須提供簡單背景、經驗以及有工作熱誠。



Hair & Care價目表：



Hair & Care獲政府「伙伴倡自強」計劃資助，染髮根低至158元、柒短髮228元、柒長髮298元。（鍾蒨宜攝）

沙田廉價髮廊染髮低至158元

髮廊由嶺南藥業慈善基金會開設，獲政府「伙伴倡自強」計劃資助，撥款最高可達300萬元，資助期最長3年。髮廊提供染髮、洗頭、頭髮護理和頭皮治療服務，染髮根低至158元、柒短髮228元、柒長髮298元。基金會董事劉宜𨫎表示，收費較坊間髮廊便宜一半，希望惠及當區居民，同時想改變長者自行在家染髮，使用高刺激性染髮劑的習慣。

Hair & Care

地址：沙田禾輋廣場3樓309號舖

營業時間：周一至周日 10:00 - 20:00



髮廊亦計劃定期舉行義染、頭髮護理講座等，教育居民頭髮護理知識。

7月25日，Hair & Care舉行開張儀式，髮廊由嶺南藥業慈善基金會開設，出席的包括基金會劉宜𨫎、沙田區議員羅婉珮（左三）和陳壇丹（右二）。（鍾蒨宜攝）

髮廊聘弱勢社群學一技之長 完成培訓後提供職業配對

除了價錢便宜，髮廊亦希望協助弱勢社群就業，培訓他們學習洗頭、染髮，有一技之長將來求職，融入社會。具獨立工作能力的員工完成培訓後，基金會會提供職業配對服務，於其他髮廊或社企繼續工作。

Hair & Care希望聘請弱勢社群，只要有熱誠入行，便歡迎加入。（鍾蒨宜攝）

歡迎有熱誠人士應徵 提供背景及工作經驗

聘請對象是弱勢社群，除了透過過渡性房屋營運機構，以及相熟的非牟利機構宣傳，亦歡迎所有人應徵，機構會詢問背景及以往工作經驗，但只要有熱誠入行，便歡迎加入。髮廊現時聘請3人，包括邊緣青年、單親媽媽、待學待業人士，目標聘請共6名員工。