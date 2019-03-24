預算案向「伙伴倡自強」計劃增撥1.5億　陳茂波：冀推動社企發展

最新一份《財政預算案》提出，向「伙伴倡自強」社區協作計劃增撥1.5億元，財政司司長陳茂波今(24日)日在網誌指出，本港社企在過去十多年由170間增至超過650間，有關計劃共資助約220間社企，直接僱用逾5000人，8成員工屬弱勢社群，當中有社企僱用經驗豐富的製衣女工，協助她們重投職場。

他表明，自計劃推行以來，為社會帶來長遠及可持續的正面效益，亦讓社會服務以不同的經營模式，更多元化發展，期望增撥資源後，可推動社企發展，讓更多社群找到發揮空間。