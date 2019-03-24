預算案向「伙伴倡自強」計劃增撥1.5億　陳茂波：冀推動社企發展

撰文：陳淑霞
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最新一份《財政預算案》提出，向「伙伴倡自強」社區協作計劃增撥1.5億元，財政司司長陳茂波今(24日)日在網誌指出，本港社企在過去十多年由170間增至超過650間，有關計劃共資助約220間社企，直接僱用逾5000人，8成員工屬弱勢社群，當中有社企僱用經驗豐富的製衣女工，協助她們重投職場。
他表明，自計劃推行以來，為社會帶來長遠及可持續的正面效益，亦讓社會服務以不同的經營模式，更多元化發展，期望增撥資源後，可推動社企發展，讓更多社群找到發揮空間。
基督教香港信義會的「外出易」社企服務，照顧長者社交需要，包括陪飲茶及購物等。(財政司司長隨筆照片)
陳茂波表示，政府於2006年起，推出「伙伴倡自強」計劃，期望匯聚社區力量與智慧，支持社企實踐社會使命，並同時兼備商業營運的能力。他提到，計劃共資助約220間社企，更直接僱用超過5,000人，8成員工來自弱勢社羣，包括殘疾人士、有就業困難的婦女、長者和青年人等，當中8成社企在資助期滿後仍繼續營運。
財政司司長陳茂波(資料圖片)
社企「千色裁藝」，協助經驗豐富的製衣女工重投職場。(財政司司長隨筆照片)
他認為，計劃意義不僅在於為弱勢群體提供更多就業機會，更重要是為他們帶來積極轉變，使他們能在工作或興趣中發揮所長，回饋社會，他舉例指，樂群社會服務處旗下社企「千色裁藝」，協助經驗豐富的製衣女工重投職場，亦為年輕設計師提供少量製衣做辦及生產服務；基督教香港信義會的「外出易」社企服務，則為長者提供陪診服務，及照顧他們的社交需要，可按要求安排員工陪伴他們到酒樓飲茶、與親友相會、外出購物、出席婚禮或喪禮等，亦會幫助不良於行的長者維持活躍的社交生活。