渠務署回應民建聯調查︰暴雨前調配人手清渠　5月暴雨能快速處理

民建聯日前發表調查報告稱全港有91個「水浸黑點」，渠務署回應說黑點主要是基於觀察並同樣涉及一些容易淤塞而引致雨水積聚的地方，與署方「容易淤塞地點」的考慮相近，而該署方已定約220個相關地點。



署方稱每當預測暴雨來臨，會立刻調配人手巡查相關位置，如發現淤塞會即時清理。大雨過後會再次巡查位置和按需要再次進行清渠工作，為下次大雨來臨前做好準備。



渠務署KOL「下水水」（右）介紹分布在林村鄉公所路及林村許願廣場附近的特色渠蓋。（發展局網頁）

渠務署在署方社交平台「下水水」上說，留意到報告指的91個「水浸黑點」，主要是基於觀察並同樣涉及一些容易淤塞而引致雨水積聚的地方，與署方「容易淤塞地點」的考慮相近，只是具體涵蓋面不盡相同，例如渠務署約220個地點主要針對由渠務署、路政署和民政事務處管理的地點，而民建聯報告表列的地點則包括政府管理的公園及公共屋邨，以及私人管理的地點。

民建聯舉行「防控水浸黑點大行動2024」。（資料圖片/戴慧豐攝）

針對「容易淤塞地點」，渠務署說每當預測暴雨來臨時，就會立刻調配人手巡查相關位置，如發現淤塞情況，會即時清理，以減低水浸風險。當大雨過後，渠務署會再次巡查這些位置和按需要再次進行清渠工作，為下次大雨來臨前做好準備。而以今年5月的持續暴雨為例，經署方聯同各政府部門迅速應對及努力下，所有水浸個案均能於收到通知後一至兩小時內完成處理。

每當天文台發出紅色或黑色暴雨警告信號、新界北部水浸特別報告、八號或以上熱帶氣旋警告，渠務署便會即時啟動緊急事故控制中心。（發展局網誌）

渠務署感謝區議員及地區人士反映「容易淤塞地點」，署方聯同相關部門會繼續積極與持份者溝通，並按需要納入「容易淤塞地點」名單，做好部署以減低水浸風險。渠務署續說，會持續推展防洪基建設施，包括現時施工中的11項大型雨水排放系統改善工程，以及即將開展的7項大型改善工程，持續提升本港整體防洪能力。

▼民建聯蒐集水浸黑點▼



+ 6

至於水浸黑點，渠務署說經過多年努力，至今已消除127個該等水浸黑點，數目大幅減少，現時仍有4個水浸黑點分別位於新田石湖圍、林村谷盆地、漆咸道南（加連威老道和柯士甸路之間）及薄扶林村。改善工程方面，下水水說薄扶林村和漆咸道南兩個水浸黑點的雨水排放系統改善工程現正進行中，其餘兩個水浸黑點的雨水排放系統改善工程正在規劃及設計階段，署方會密切監察這四個黑點在暴雨下的情況，並作出適當的緊急緩解措施。