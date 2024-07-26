香港要改革｜靖海侯指香港對三中全會精神理解欠精準　提三大方向

中共二十屆三中全會通過《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》，三次提及香港工作發展。國務院港澳辦主任夏寶龍其後提出，香港要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。



然而，內地資深傳媒人靖海侯認為，香港談論三中全會及《決定》精神時未必夠準確，並提出三大改革方向，指香港改革的着力點和有效槓杆也是「完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能」。



二十屆三中全會。（新華社）

香港討論三中全會失焦 迴避香港改革

靖海侯發表題為《三中全會與香港》的文章，表示香港社會有關注三中全會和《決定》，然而當中的理解和討論未必準確。他列舉一些香港討論時出現的現象：

1.多從《決定》中找機遇、找政策，而不是着眼香港找問題、找責任

2.多談「支持」「服務」國家改革發展，而不是談香港怎麼改革發展

3.多看國家對香港的重視和關愛，而不是看中央對香港的改革要求

他又指，有些討論連「改革」二字的適用範圍都慣性地限定在國家層面，對香港要改革的說法諱莫如深。

第二十屆三中全會，中央委員會總書記習近平發表重要講話。（影片截圖）

靖海侯回顧《決定》，有三部份提到香港工作發展，包括：

1.鞏固提升三大國際中心地位，體現的是直面現實嚴峻挑戰，香港要守攻兼備

2.支持打造國際高端人才集聚高地，體現的是把握改革發展槓杆，香港要積極開拓

3.健全在國家對外開放中更好發揮作用機制，體現的是突出機制功效，香港須發揮應有作用

夏寶龍（右）會見陳茂波時，強調香港要通過改革實現更好發展（政府新聞處）

夏寶龍講話 點明香港要改革

至於夏寶龍見財政司司長陳茂波時的說話亦有三大要點，包括：

1.對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展

2.希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興

3.要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」

靖海侯認為，夏寶龍的說話，就是點明香港要改革。然而要改革就必須由特區政府「舉起『改革』的旗幟」，要確立改革的鮮明導向，讓全社會都知道香港要啟動改革了；要找到改革的具體抓手，讓全社會都看到改革要動真格了；要構建改革的壓力機制，讓利益固化格局主動或被動瓦解。

靖海侯認為，香港要改革，本質也是香港治理體系的改革。（資料圖片/江麗盈攝）

至於改革的三大重點方向，靖海侯首先表示要改革公職人員任職和管理機制，實現問責制全覆蓋，確保上下一心、左右協同，改革施政沒有掣肘、高效推進。其次，要改革政府財政撥款和資助制度，強化行政主導力，確保政策號召力、資源向心力，真正撬動突破發展格局。

再者，要改革公共事業經營和監管機制，保障社會安全性，確保利益可控、監督可及，使改革發展成果惠及普通市民。

靖海侯指，香港改革，如國家一樣，本質上也是香港治理體系的改革，又引用國家主席習近平在2022年香港回歸25周年時所說：「着力提高治理水平……是把香港特別行政區建設好、發展好的迫切需要。」