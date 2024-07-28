香港要改革｜陳茂波：要求變先要懂變　料第二季GDP反映經濟增長

港澳辦主任夏寶龍上周二（23日）會見訪京的財政司司長陳茂波，提及香港政府和社會各界要識變、應變、求變，通過改革有更好發展。對於中央再次呼籲香港改革，陳茂波今天（28日）表示，香港面對內外環境變化，「我們要求變，首先要懂變」，要把握好國家未來發展方向，確保香港能乘勢發揮所長，為不同產業增值賦能。



他預告本周將公布的第二季生產總值預估數字，將反映本港整體經濟保持增長，下半年稍後時間利率有望下降，相信有利投資和資產市場的表現。



7月23日，夏寶龍（右）會見陳茂波時，強調香港要通過改革實現更好發展（政府新聞處）

陳茂波：我們要求變 把握國家發展方向

陳茂波在網誌表示，三中全會根據內地當前形勢和複雜多變的國際環境，判斷未來國家的宏觀經濟和社會發展。他說香港同樣面對內外環境變化，「我們要求變，首先要懂變」，需要把握好國家未來政策發展的方向，理解箇中的思路，確保香港能乘國家發展之勢，發揮自身的特點和所長，讓本港經濟在加速推進高質量發展的同時，為不同產業增值賦能。

陳茂波訪京期間，（右三）與中國證券監督管理委員會主席吳清（左三）會面。（政府新聞處）

陳茂波：過去政府的努力奠下了有利的基礎

陳茂波說，政府過去的努力奠下了有利的基礎，舉例加快推動新型工業化發展方面，今年內將落實100億元的「新型工業加速計劃」，為策略性企業在港新建智能生產設施提供配對資助。香港投資管理有限公司正以中長期投資策略，積極引進前沿科企作為策略夥伴，加速建立香港創科生態圈和發展。

陳茂波訪京期間，與多個部委見面。（政府新聞處）

此外，陳茂波說要加速建立數字經濟制度，包括推動數據治理及市場交易等。他說要發揮好香港優勢，透過目標為本的政策和高效的市場，把資金引導至能加快培育新質生產力的項目，吸引各地人才匯聚香港。

陳茂波（左）訪京期間，與人力資源和社會保障部部長王曉萍（右）會面。（政府新聞處）

陳茂波：第二季GDP將反映本港經濟保持增長

陳茂波說，近期貨物出口及整體投資有所增加，隨着外部需求持續向好，同時受惠於國家整體出口較快增長，作為本地經濟主要動力的之一的貨物出口表現維持強勁，本港商品出口貨值已連續三個月錄得雙位數的按年增長，第二季合計按年上升12.5%。投資方面，雖然利率持續高企仍一定程度遏抑當前市場和投資氣氛，但整體投資開支仍然保持增長，未來勢頭有機會持續。

陳茂波預告本周將公布的第二季生產總值預估數字，亦將反映本港整體經濟保持增長。

陳茂波預告本周將公布的第二季生產總值預估數字，亦將反映本港整體經濟保持增長。展望未來，雖然地緣政治格局的挑戰持續，但下半年稍後時間利率有望開始下調，相信有利投資和資產市場的表現。