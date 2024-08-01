Channel C主持扮希特拉敬禮　陳朗昇見以色列駐港總領事親自致歉

動漫節開幕首日，有Cosplayer（角色扮演者）穿上納粹德軍軍服及扮演納粹德國元首希特拉，期間網媒Channel C主持主動向他們互相敬納粹軍禮，事後被以色列駐港總領事館批評是無知的表現。



Channel C採訪主任陳朗昇昨天（7月31日）赴以色列駐港總領事館，親自向總領事藍天銘及本港猶太社群致歉。他引述藍天銘指事件相信不涉及種族仇恨，惟犯錯的主持對歷史無知，希望透過Channel C的報道講解以色列最新情況，陳朗昇表示非常歡迎。



陳朗昇今天（1日）在社交網站Facebook表示，昨天到以色列駐港總領事館，再次向藍天銘，以及本港猶太社群致歉。（陳朗昇Facebook截圖）

圖為以色列駐港總領事藍天銘（Amir Lati）。（資料圖片 / 羅君豪攝）

總領事藍天銘：犯錯主持對歷史無知 料不涉及種族仇恨

陳朗昇今天（1日）在社交網站Facebook表示，昨天到以色列駐港總領事館，再次向藍天銘，以及本港猶太社群致歉。他引述藍天銘表示相信事件不涉及種族仇恨，但認為Channel C犯錯同事對歷史無知，希望透過香港大屠殺及寬恕中心向Channel C同事提供工作坊，讓Channel C了解大屠殺的歷史，以及以色列立國的歷史；他亦希望透過 Channel C的報道，講解以色列現時最新的情況，陳朗昇表示非常歡迎。

陳朗昇再次就事件對猶太社群，以及Channel C讀者表達非常痛心的致歉。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳朗昇向以色列駐港總領事親自致歉

陳朗昇又說，同意藍天銘批評涉事主持對歷史無知的說法，並且已多次向該同事表明納粹主義、猶太大屠殺、反猶主義是非常嚴肅的事宜，不可有模糊的取態，歐洲多國對宣揚或展示納粹思想手勢或言論，都有非常嚴重的罪行。他再次就事件對猶太社群，以及Channel C讀者表達非常痛心的致歉，希望工作坊、對話以及學習，加強同事對有關歷史議題的認識，及理解有關事情的重要性。