動漫節扮希特拉敬納粹禮　以色列駐港領事館表示震驚　斥無知表現

7月26日（星期五）動漫節開幕首日，有兩名角色扮演者穿上二戰時期納粹德軍軍服，另一人扮演納粹德國元首希特拉（Adolf Hitler，又譯「希特勒」），並接受訪問，網媒主持更主動與希特拉扮演者互相敬納粹軍禮。

以色列駐港總領事館對事件表示震驚，認為是無知的表現，提醒教育猶太大屠殺教訓的重要，並將與各方溝通，希望類似事件不要在香港發生。



圖為以色列駐港總領事藍天銘（Amir Lati）。（資料圖片 / 羅君豪攝）

一人扮演希特拉 二人扮演納粹德軍

根據網媒「Channel C」在動漫節首日（7月26日）的直播片段，動漫節有兩名角色扮演者（cosplayer或coser），身穿二戰時期的納粹德軍軍服，手持模型槍；另外有一人扮演納粹德國元首希特拉，畫上希特拉標誌性的鬍鬚，並佩戴德軍鐵十字標誌。

希特拉扮演者接受訪問時，先模仿希特拉敬禮，他承認與同行朋友是扮演希特拉和納粹德軍，三人是中學生，認為德軍軍服漂亮。

直播結束時，網媒主持主動向希特拉扮演者，敬納粹禮，而希特拉扮演者亦回敬納粹禮。

Channel C就記者向動漫者希特拉扮演者敬納粹軍禮，發表道歉聲明。

Channel C道歉：一時樂極忘形 事態嚴重

事件引起極大爭議，「Channel C」在27日凌晨5點多，發出道歉聲明，因「一時樂極忘形，向對方舉起不當手勢回應，引發迴響和觀眾疑慮。本台對此深表遺憾」，並指「既無意宣揚或美化有關歷史罪行，亦無意以此來開玩笑，由於事態嚴重，為免引起觀眾不當模仿，本台已立即刪除該段直播重溫。記者有關行徑實屬不當，本台為此致歉，定必叮囑記者日後直播時，加倍小心言行。」

以色列駐港總領事館對香港動漫節有人扮演希特拉表示震驚。（以色列駐港總領事館回應全文）

以色列駐港總領事館：震驚

以色列駐港總領事館對事件表示震驚，指希特拉應該對納粹德國和盟友，有計劃和有系統地對整個猶太種族實施滅絕，應對第二次世界大戰期間，實施大屠殺和種族滅絕負責。總領事館認為事件是無知的表現，提醒教育猶太大屠殺教訓的重要，並將與各方溝通，希望類似事件不要在香港發生。

以色列駐港總領事館指，1939至1945年，納粹德軍僅因種族和宗教，在德國佔領區屠殺600萬猶太人，在歐洲和世界其他地區，還有數百萬無辜生命在此人類最黑暗時期被殺害。