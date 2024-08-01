社協提出9大準則 　中3項即定義為劣質劏房

社區組織協會與劏房居民今日（1日）到立法會申訴，提出9項取締劣質劏房的準則，若符合其中3項則定義為劣質劏房。多名立法會議員接見他們，其中陳凱欣表示，劏房居民就算不是正在輪候公屋，亦可以申請非牟利機構營運的過渡性房屋，雖然部份項目位置偏遠，但能改善生活環境，強調取締劣質劏房不會令他們無處容身。



社區組織協會與劏房居民到立法會提出申訴，提出劣質劏房9項標準，若符合其中3項即定義為劣質劏房。（馮子健攝）

社區組織協會與劏房居民到立法會提出申訴，提出劣質劏房9項標準，若符合其中3項即定義為劣質劏房。（馮子健攝）

1人居所最細7平方米 要有分隔廚廁

社區組織協會副主任施麗珊、幹事張楚瑜聯同約30名劏房居民，今日會見立法會議員，提出9項劣質劏房準則的建議，包括1人居所面積不得少於7平方米，兩人或以上則人均居住面積不得少於5.5平方米，單位不得分租超過5伙，以及不得沒有分隔廚房和廁所，租金不得超過差餉租 值的1.2倍等，若不符合9項標準的任何3項，即可定義為劣質劏房。

設立違規名單令代理不得代為放租

施麗珊建議設立違規劏房名單，令地產代理不能再代為放租違規單位。

陳凱欣表示，其實沒有輪候公屋的劏房戶都可以申請過渡性房屋，部份項目雖然偏遠，「唔似深水埗區咁方便」，但亦能改善生活環境，強調政府就算取締劣質劏房，劏房居民亦不會無處容身。

社區組織協會與劏房居民到立法會提出申訴，提出劣質劏房9項標準，若符合其中3項即定義為劣質劏房。（馮子健攝）